Acusa Contralora a TEJAV de regresar expedientes y evitar sanciones

diciembre 7, 2021

Yhadira Paredes/Xalapa,Ver.- Luego de señalar que son 600 los expedientes que se dejaron abandonados en la Dirección General de Responsabilidades de administraciones anteriores, la titular de la Contraloría General del Estado, Mercedes Santoyo Domínguez, acusó que las autoridades del Tribunal de Justicia Administrativa (TEJAV) ha devuelto varios casos para evitar sancionar a exfuncionarios por montos millonarios.

“Ahorita con el cambio que tuvimos en la Dirección General de Responsabilidades encontramos un rezago de 600 expedientes que estamos trabajando a marchas forzadas para que sea el menor daño posible de una prescripción, esperamos abatirlo en un periodo máximo de un año”.

Y es que, dijo, se trata de expedientes de varias administraciones anteriores, alrededor del 2015, desde faltas administrativas hasta daño patrimonial importante, investigaciones que los órganos internos de control han terminado y enviaron internamente a la Dirección de Responsabilidades y se abandonaron.

Una situación preocupante, dijo la funcionaria estatal, es que aquellas investigaciones que requieren sanción son enviadas al TEJAV, pero en muchos de los casos los magistrados los regresan.

“Con ellos (el TEJAV) no hemos tenido una buena comunicación en el sentido de que hay cosas que nos regresan, que tienen algunas interpretaciones que a mi gusto y percepción no deberían ser así, creo que el trabajo en equipo se hace pensando en el bienestar común y social, en lo que el ciudadano requiere, queremos justicia, no queremos que por una interpretación se quede en la impunidad”.

Asimismo, Santoyo Domínguez solicitó a los funcionarios estatales trabajar en equipo y de manera coordinada para solventar estos expedientes, pues las denuncias continuarán interponiéndose por parte de su dependencia.

Hay que recordar que este miércoles la Contralora General se presentará ante los diputados locales para comparecer como parte de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno, donde, sostuvo, responderá todas y cada una de las dudas de los legisladores.