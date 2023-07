Acusa gobernador a “grupo conservador” de iniciar andanada en su contra

julio 26, 2023

Yhadira Paredes | Xalapa, Ver.- A decir del gobernador Cuitláhuac García Jiménez la información difundida en diversos medios de comunicación, sobre todo nacionales, que tuvo que ver con un presunto asalto masivo en la carretera Puebla-Orizaba, derivó de un llamado del “grupo conservador” a fijar “sus dardos mediáticos” en su contra.

Tras referirse a esta información que surgió en redes sociales y fue retomada por varios medios de comunicación el Jefe del Ejecutivo Estatal consideró que hay una andada en su contra por haber denunciado actos de corrupción en el Poder Judicial Federal.

“Ya entramos en la mira de este grupo conservador, que convocan a unirse y no pelearse entre ellos y fijen sus dardos mediáticos contra un servidor, todo a partir de la denuncia pública contra la corrupción en el Tribunal Superior Justicia, es una hipótesis de la motivación”.

Y es que, dijo, posiblemente se trata de un error, pues el video no se ve ningún asalto, por lo que los medios, afirmó, no verificaron la fecha, no verificaron la veracidad.