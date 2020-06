Acusa Senador “ expropiación ” de proyecto para la central eléctrica en Tuxpan

junio 26, 2020

Juan David Castilla. Xalapa. El senador Julen Rementería del Puerto consideró una “expropiación” el hecho de quitarle el proyecto a la empresa Iberdrola para que sea la Comisión Federal de Electricidad (CFE) la encargada de construir una central eléctrica en Tuxpan.



A su juicio, CFE bloqueó el suministro de gas a Iberdrola, la cual había anunciado una inversión de mil 200 millones de dólares y la creación de dos mil empleos.



Lo anterior, debido a que la firma española no consiguió el contrato con CFE para adquirir el gas, producto necesario para la operación de la planta.



“Iberdrola vino a un país en el que se le dio certidumbre para poder invertir y generar energía más barata que la que genera CFE y poder estar en condiciones de tener la energía suficiente y constante a buen precio.

No engañen a la gente, dejen de destruir al país y acabar con los empleos, busquen como resolver las cosas para que haya empleos para las personas, pareciera que como dijeron que esta crisis le vino como anillo al dedo, este gobierno le dice al capital que aquí no es bienvenido”.



El Legislador del Partido Acción Nacional (PAN) recordó que la empresa Iberdrola se reunió meses atrás con las autoridades del Poder Ejecutivo, pero ahora se le ha atacado, diciendo que viene a conquistar y tomar el control de los contratos en generación de la energía eléctrica.



En ese sentido, pidió al gobierno federal que tome decisiones que realmente favorezcan a los mexicanos, mediante la generación de empleos.



“Hago un llamado respetuoso al gobierno, que deje estos estereotipos del pasado, que lo único que generan es la imposibilidad de seguir avanzando, Presidente, se está equivocando, está empujando al país al despeñadero, se están perdiendo los empleos, y cada día que pasa hay un agravio más a quién quiere venir a invertir a nuestro país”.



Rementería del Puerto opinó que el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, mintió junto con la secretaria de Energía, Rocío Nahle García, sobre presuntamente rescatar dicho proyecto, permitiendo que CFE se haga cargo de éste.



“Primero no hay proyecto, segundo no hay recurso asignado para la central térmica que está a cargo de Iberdrola y tercero, están hablando de proyectos distintos, como lo es la planta generadora Adolfo López Mateos; de lo que se está escapando de Tuxpan son proyectos totalmente distintos, no engañen a la gente, dejen de destruir al país, y acabar con los empleos”, finalizó.