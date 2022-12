Acusan a Brian Villegas de agredir a Yeri MUA y a sus amigos

diciembre 9, 2022



Redacción/Xalapa. La influencer Yeri MUA y su exnovio Brian Villegas desataron polémica nuevamente al encontrarse en un antro de Veracruz, pues dicho encuentro terminó en golpes.

A través de redes sociales el influencer Aaron Mercury y también amigo de Yeri dió a conocer las agresiones que sufrieron en el antro.

«Chicos tengo roto el pulgar por que Brian agredió a Yerimua y la defendimos», publicó.

Asimismo, acusaron a «Paponas» de reventarle una botella en la cabeza a uno de los amigos de la influencer.

«Y tú Brian reventaste una botella en un amigo que venía, en la cabeza», señaló Aaron Mercury.

Al respecto Yeri publicó una historia en Instagram con la foto de su amigo quien presuntamente fue agredido con una botella.

«Neta me siento tan mal por lo que le hicieron a mis amigos», decía en texto que acompañaba la fotografía.

Asimismo, el padre de Yeri MUA, agradeció las muestras de cariño a su hija y afirmó que ella se encuentra bien.

En tanto a Brian Villegas también resultó golpeado y solicitó a sus seguidores videos de lo que ocurrió ya que aparentemente no recordaría lo sucedido.

«Me siento como si estuviera completamente solo contra toda la sociedad y no creo que yo merezca eso!! Ya de verdad me estoy hartando de esto yo estaba en otro antro con tal de no molestar a nadie», publicó en una historia de instagram donde también pueden leerse mensajes ofensivos.