Acusan a fiscal de Ixtaczoquitlán de suspender trabajos en Campo Grande para búsqueda de fosas

mayo 6, 2021

Yhadira Paredes. Xalapa. Integrantes del Colectivo Familiares de Desaparecidos Orizaba-Córdoba acusaron a la fiscal Adriana Sosa Medina de suspender los trabajos de búsqueda en la zona de Campo Grande en el municipio de Ixtaczoquitlán, bajo el argumento de que se estaban documentando las actividades.

A través de su página de Facebook dieron a conocer que el miércoles un grupo de cineastas independientes arribaron con el Colectivo al lugar, a fin de visibilizar el tema de la desaparición forzada y por particulares y la existencia de fosas clandestinas.

“Esto causó gran indignación a la fiscal Adriana Sosa Medida porque según su vasta experiencia ponía en riesgo la integridad de los presentes y del debido procesamiento de lo que se estaba realizando en este momento, la recuperación de cuerpos en esas fosas clandestinas”.

Sin embargo, aseguran que los integrantes de los colectivos saben perfectamente respetar los protocolos.

“Esto ameritó que a última hora, la Fiscal en cuestión cancelara hasta nuevo aviso esta diligencia por órdenes superiores, porque ella no hace nada si no se lo indican, si no fuera por la insistencia del grupo de búsqueda de nuestro Colectivo, esta Fiscal hubiera cerrado el caso desde hace un mes con 3 fosas procesadas”.

Hasta el momento, informaron, son 8 fosas procesadas con 11 cuerpos recuperados y están en espera 4 fosas más de revisar.

En ese sentido, la representante del Colectivo de Familias de Desaparecidos Orizaba-Córdoba, Araceli Salcedo, hizo un llamado al gobernador Cuitláhuac García Jiménez y a la fiscal general Verónica Hernández Giádans para supervisar los trabajos de la fiscal encargada de los trabajos, quien acusó solo se la pasa sentada en la batea de la camioneta de los ministeriales que llevan.

“¿Y dice la Fiscal Adriana Sosa que documentar está prohibido? Por eso amerita suspender la recuperación de cuerpos en la Fosa Clandestina de Campo Grande, Municipio de Ixtaczoquitlán, Veracruz. Cuna de desapariciones forzadas”.