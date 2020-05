Acusan a Karla Panini de drogarse cuando daba los shows de ‘Las Lavanderas’

mayo 21, 2020

México/tvnotas. El empresario Felipe Silva, que trabajó para ‘Las Lavanderas’ Karla Luna y Karla Panini de 2011 a 2014 y que no ha parado de atacar a ésta última calificándola como una mujer perversa e incluso diciendo que se acostó con ella en 2 ocasiones por dinero, a cambio de 5 mil dólares en cada ocasión, no para en hacer fuertes acusaciones de ella.

Ahora lo hizo en el programa ‘Ventaneando’ donde contó «lo que sí puedo decir es que Panini se drogaba, ella usaba drogas, uno de los requisitos de los shows es que pedía droga y era para Karla Panini, se drogaba ella en los camerinos antes de salir al show y demás».

En cuanto a los peligros de los que ya había hablado que según él corren las hijas de Luna por parte de Panini, detalló «de golpes, de psicología, de hablarle mal de la mamá, de sacarla de sus corazones, de eso sí estoy seguro. Ella nunca se ha refugiado en Dios, es una pantalla, era realmente el demonio andando».

Finalmente reveló que ya recibió comunicación del ex esposo de Luna y actual marido de Panini, Américo Garza, «hoy hablé con él, no recibí amenaza alguna, solamente sí me dijo que cuidara mis palabras, pero yo lo reto a que me desmienta».