Acusan a Khloé Kardashian de operarse el rostro; luce totalmente diferente

mayo 25, 2020

Estados Unidos/infobae. La empresaria Khloé Kardashian impactó a todos en las redes sociales al reaparecer mostrando un drástico cambio de imagen que hizo dudar muchos, pues la acusan de haber aprovechado el confinamiento para operarse el rostro y no sentir la presión de los medios de comunicación encima.

La socialité y hermana del medio del clan Kardashian-Jenner demuestra que a diferencia de otros famosos ella sabe cómo mantener su look increíble durante la cuarentena, ya que se realizó un cambio de look inesperado, dejó de lado su melena rubia y larga para comenzar a lucir un castaño con luces y cabello corto.

Las imágenes causaron revolución en las redes sociales, pero lo que llamó mucho la atención de todos es que se ve un poco distinta a como acostumbra a verse, su rostro está más refinado, su piel más oscura y su físico se ve muy delgado, por lo que la acusaron de haberse operado.

Incluso, algunos alegaron que solo se trataba de un exceso de filtros en la imagen, lo cual la hizo lucir como otra persona, recordemos que las estrellas del reality «Keeping Up With The Kardashians» tienen a un equipo detrás de sus redes sociales que las hacen lucir más hermosas en las publicaciones.

Pese a los cometarios de los internautas, los amigos, familiares, colegas de trabajo y fieles admiradores de Khloé aprovecharon la sección de comentarios para enviarles todo su cariño y apoyo en estos días tan difíciles, sin dejar de lado que luce más hermosa que nunca.