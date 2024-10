Acusan a Paola Rojas de apropiación cultural por su mezcal “Mixes”

octubre 28, 2024

La periodista Paola Rojas está en el centro de una polémica tras el lanzamiento de su marca de mezcal, llamada “Mixes”.

Este proyecto, que buscaba rendir homenaje a la cultura de la región mixe de Oaxaca, ha desatado fuertes críticas por parte de representantes y activistas de comunidades indígenas, quienes señalan que el uso del término “Mixe” en un producto comercial es una forma de apropiación cultural.

La diputada Martha Aracely Cruz Jiménez fue de las primeras en expresar su desacuerdo de manera pública, llamando la elección del nombre como “una falta de respeto” hacia la identidad mixe.

Geovany Vásquez Sagrero parte de la Consejería Jurídica, confirmó que el Gobernador de Oaxaca ha pedido hacer un análisis jurídico en contra de la conductora Paola Rojas, por presunta utilización indebida del nombre “Mixes”, con lo que estarían accionando en contra de ella jurídicamente.

“En efecto, el gobernador del estado nos ha dado la indicación de realizar un análisis jurídico en esta asistencia legal que tiene la Consejería Jurídica, arropar a quienes representen a las comunidades para acudir ante las instancias correspondientes para accionar jurídicamente y que no se utilice de manera incorrecta o no se apropien de esta parte cultural también de los pueblos de Oaxaca”, comento Vásquez.

El consejero adelantó que para la conferencia de prensa programada para mañana martes 29 de octubre, se contará con la presencia de autoridades de la comunidad “Mixe” para compartir su postura sobre el mezcal que aseguró es de la periodista.

Luego de que las declaraciones del Gobernador Salomón Jara Cruz, anunciaran que emprenderán acciones legales en su contra, a través de un video Paola Rojas emitió su postura.

El gobernador informó que la marca del mezcal “Mixes” fue registrado el 31 de mayo del 2022, y cuenta con una vigencia del 11 de febrero de 2030 y destacó que no le van a permitir a Paola Rojas de apropiarse del nombre.

“En relación con el mezcal Mixes, quiero aclarar que se trata de una marca de productores independientes que me pidieron su apoyo para dar a conocer su mezcal, yo no soy dueña de esa marca, ni tampoco la he registrado en momento alguno, me pidieron apoyo en la difusión, eso es todo”, afirmó Paola.