Acusan a Pelosi de empujar a una niña para sacarse una foto 

Redacción/El Demócrata. La representante republicana de Texas, Mayra Flores, encendió la polémica en las redes cuando acusó a la presidenta de la Cámara de Representes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, de haber empujado a su hija.

Es una acusación bastante fuerte por parte de la representante Mayra Flores de como la presidenta de la Cámara de Representantes empujó a su hija.

Puede verse en un video, que la propia congresista, Mayra Flores, mostró en su cuenta de Twitter a Pelosi, mientras exhibía una gran sonrisa en su cara durante una sesión de fotos, desplaza con su codo a la pequeña niña.

El contexto en el que sucede el incidente, es en la ceremonia de juramento de la recién electa congresista de 30 años, la primera congresista nacida en México.

En su video publicado en Twitter, expresó que se sentía orgullosa por el estoicismo que mostró su hija tras la acción de la Presidenta de la Cámara.

I am so proud of my strong, beautiful daughter for not allowing this to faze her. She continued to smile and pose for the picture like a Queen.



No child should be pushed to the side for a photo op. PERIOD!! https://t.co/TA50EntDoq