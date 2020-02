Acusan Consejeros a Lorenzo Córdova de comete fraude en el INE

febrero 8, 2020

MéxicoNotimex. A Lorenzo Córdova Viannello, sus compañeros consejeros le señalan de “fraudulento y antidemocrático” al perpetuar su paso en el Instituto Nacional Electoral (INE), mediante la reelección adelantada del Secretario Ejecutivo en el manejo de la institución.

El movimiento sorprende los tiempos marcados por la legislación electoral porque prolonga seis años a Jacobo Edmundo Molina como secretario Ejecutivo del INE para un tercer periodo al reelegirlo con ocho votos a favor y tres en contra del Consejo General, en la Segunda Sesión Extraordinaria celebrada el jueves 6 de febrero.

Lo anterior le permitirá estar tres sexenios al frente de esta responsabilidad, cuando tendría que haberse puesto a consideración su reelección hasta el 10 de abril cuando concluye su segundo periodo, lo que hubiera significado seis días después de integrado el nuevo Consejo General.

La sesión declarada como extraordinaria y urgente contó con la oposición de tres consejeros, Pamela San Martín Ríos y Valles, Adriana Margarita Favela Ortega y José Roberto Ruiz Saldaña, quienes expusieron que el Consejero Presidente, con esta acción limitó a quienes serán los nuevos consejeros de nombrar a un Secretario Ejecutivo que vaya acorde a la ruta que les marque el nuevo Consejo.

Los consejeros también rechazaron el argumento de que la reelección contribuye, según Córdova Vianello, a la operación eficaz de los procesos que se avecinan en los estados de Coahuila e Hidalgo.

Y que ayudará la permanencia de Jacobo Edmundo Molina al proceso nacional que habrá de iniciarse este 2020 y concluirá en el 2021 con la renovación de la Cámara de Diputados, además de elecciones estatales y municipales, que ocurrirá con el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), por primera vez, al frente del país.

Córdova Vianello también argumentó que la propia legislación no indica en qué preciso momento debe decidirse el nombramiento. La reelección fue avalada por los partidos Verde Ecologista, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano. Mientras que Alejandro Viedma, representante de Morena ante el INE, dijo que analizan impugnar la decisión.

Los consejeros opositores a la reelección precisaron que ello representa “un fraude a la ley”, porque la reelección ocurre antes de que se renueve el INE con cuatro nuevos consejeros.

En su cuenta de Twitter, el consejero José Roberto Ruiz Saldaña le dirige un mensaje al Consejero Presidente: “no es de demócratas Lorenzo Córdova proponer una ratificación del Secretario Ejecutivo más de dos meses antes de que se venza su periodo, a fin de sustraer de la decisión a cuatro Consejeros y Consejeras que llegarán el 4 de abril. ¡Es escandaloso este fraude a la ley!

Durante la discusión de la reelección, la consejera Favela Ortega expresó su negativa a la propuesta “creo que se ha depositado la confianza en varias personas que deberíamos de estar revisando su actuación, me parece que usted ha sido muy benévolo, y ha traído propuestas que yo acompañé en su momento, pero también partiendo de la base de que las personas iban a hacer su mejor esfuerzo posible, pero creo que no han estado a la altura, y le decía: no han estado a su altura, señor presidente, y tampoco a la altura de los demás integrantes del Consejo General”, planteó.

Por parte, la consejera San Martín Ríos y Valles, indicó que “la discusión que debiéramos de haber tenido en este colegiado, previo a que se trajera a este Consejo General este punto es cuál es el tamaño del reto que tiene enfrente esta institución, sin fantasmas, en blanco y negro, a partir de un diagnóstico claro, franco, abierto, dialogado, democrático”.

Y añadió, “me parece que la apuesta por la continuidad o por un cambio en la Secretaría Ejecutiva tendría que partir de un diagnóstico, que hoy es inexistente, tendría que partir también de un ejercicio de autocrítica constructiva que este colegiado no debería rehuir”.

Al criticar esta resolución se recuerda que ese mismo funcionario, apenas el 30 de enero logró que su sueldo, que es más alto que el del Ejecutivo Federal, quede intacto al lograr que la jueza Ana Luisa Hortensia Priego del juzgado Tercero de Distrito en materia administrativa, le otorgara la suspensión definitiva, detallan en el portal sinembargo.mx.

Meses de desencuentros

La actuación del funcionario electoral también remite a los desencuentros entre el actual gobierno federal y el titular del Instituto Nacional Electoral (INE) que arreciaron cuando Córdova Vianello decide, en marzo de 2019, ampararse a título personal contra la medida de reducción de sueldos para aquellos funcionarios que rebasaran los ingresos del presidente Andrés Manuel López Obrador quien, en su política de austeridad republicana, dictó que nadie puede ganar más que el Poder Ejecutivo.

Detallan medios nacionales que el Consejero Presidente del INE ingresó en 2018, 3.7 millones de pesos, mientras en 2019, la cifra fue alrededor de 700 mil pesos menos, lo que dio pie a tramitación del amparo contra la disposición presidencial.

Detallaba en la demanda que “tales actos vulneran en mi perjuicio diversos derechos laborales y sociales, como son el de seguridad jurídica e irreductibilidad salarial”, sustentándolo en los artículos 123 y 127 de la Constitución.

“Curiosamente -señalan en una información atribuida al periódico Reforma-, en febrero pasado (de 2019), el propio Lorenzo Córdova votó a favor del nuevo Manual de Remuneraciones donde se acotaba su nuevo sueldo”.

Según la página oficial del INE, el paso de Lorenzo Córdova por el servicio público incluye la secretaría técnica del grupo de trabajo que procesó en el Senado de la República la Reforma Política durante 2010; de 2011 a 2014 fungió como Consejero Electoral del Instituto Federal Electoral (IFE) y en abril de ese mismo año asume la presidencia del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

En su trayectoria académica destaca un doctorado en Teoría Política por la Universidad de Turín, Italia, es investigador titular B del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Es autor de diversos libros sobre temas electorales, constitucionales y de teoría política como “Derecho y Poder. Kelsen y Schmitt frente a frente”, publicado por el Fondo de Cultura Económica en 2009, Córdova recibió en 2010 el Premio Nacional para Jóvenes Académicos de la UNAM.