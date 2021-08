Acusan que regidor primero de Misantla estafó a familias humildes

agosto 12, 2021

Arquímedes González/El Demócrata. Sin dar la cara, Héctor López Sánchez, regidor primero del ayuntamiento de Misantla, no ha entregado tinacos de almacenamiento para agua y mucho menos el dinero del depósito que se le dio, ahora lo que se espera es que el recurso sea entregado pues la mayoría de los que confiaron son familias de escasos recursos.

Considerado como un fraude, por ciudadanos que no han recibido el ‘apoyo’ que según gestiona Héctor López Sánchez, regidor primero del ayuntamiento de Misantla, exigen que el edil de la cara y explique donde quedo el recurso que se les dio como adelanto, para recibir a cambio un tinaco de los llamados ‘rotoplas’ que serviría para el almacenamiento de agua, pues dictan que, desde el mes de enero, les han estado dando largas y hasta el momento no han recibido absolutamente nada.

En su momento, el regidor a través de la red social, invitaba a la población a ‘entrarle’ a solicitar este tipo de depósitos, cuando tenía a su cargo el comité directivo municipal del PAN, para que posteriormente lo convirtiera en casa de ‘gestión’, ahí operaba según para poder apoyar a la población aprovechando el problema de desabasto de agua entubada.

Una supuesta gestión que realizaba a través de Indira Rosales San Román con la “Congregación Mariana Trinitaria”, ofreciéndoles en costos que iban de 949 pesos -450 litros- hasta 3 426 pesos -2 500 litros-.

“De hecho nosotros lo pagamos hace tres meses, y nosotros acudimos a ese lugar porque nos comentaron aquí unos vecinos, que lo entregaban de 15 a más tardar 20 días, y hemos ido a preguntar porque aquí en la colonia donde vivimos no tenemos agua potable, no tenemos tinaco de Rotoplas, y solo tenemos dos tinacos, uno de 200 y otros de 100, y yo tengo que estará pagando 70 pesos para que nos lo vengan a llenar y resulta que estamos gastando muchísimo dinero, y yo acudí a ese lugar porque lo iban a entregar pronto, pagamos 1 505 pesos”.

Desafortunadamente para la quejosa, no les han dado respuesta, pese a que han ido en varias ocasiones ni el tinaco menos el efectivo, “hemos ido a dar las vueltas, y siempre que va mi esposo le dicen que no, primero pusieron pretexto que por lo de la pandemia, después por la política, después otra vez regresamos con lo de la pandemia, después de que aún no han podido llenar, que faltan muchos por pagar, en fin, así nos traen y no nos han entregado absolutamente nada, quisimos entregar nuestro dinero, pero dice la señorita que está al frente que no nos lo pueden entregar”.

Y es importante una favorable respuesta, debido a que las familias que se iban a ‘beneficiar’ en su mayoría son de escasos recursos, a lo que esperan que el edil de la cara, “yo la verdad soy de escasos recursos y no tenemos ahora sí un apoyo, vamos al día, sentimos feo de que estamos gastando y gastando en estar llenando esos dos únicos tinacos que tenemos cuando quisiéramos tener un Rotoplas, aquí en la colonia Alba Leonila no contamos con agua potable, yo lo único que le pido al señor regidor que si no me van a entregar el Rotoplas, que tan siquiera nos entregue el dinero, nosotros con mucho trabajo juntamos ese dinero y que dé la cara para que explique”, expuso.