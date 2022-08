Adamari López aclara relación con su ex Toni Costa

agosto 17, 2022

Redacción

Xalapa, Ver.- Adamari López y Toni Costa están separados desde hace más de un año; sin embargo, la expareja se mantiene unida por la crianza de su hija.

Adamari recalcó que pese a las diferencias que puede tener con Toni, lo primordial para ellos es resguardar a su descendiente de estos problemas.

“No se lo tomen tan personal, es para divertirme, a la hora de la verdad no son cosas que yo hago, son reels que ya están hechos, yo simplemente los hago, me divierto, y me gano un dinerito”, explicó la artista sobre los videos que hace en redes sociales en tono de broma sobre los problemas de pareja.

“Si nosotros tenemos algún desacuerdo la niña no tiene la culpa ni es su problema, así que tratarlo con madurez, saber diferenciar cuál es lo mejor para nuestras diferencias y no transferírselas a nuestra hija”, expresó.