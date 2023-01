Adán Augusto y Juan Javier

enero 12, 2023

El diputado Juan Javier Gómez Cazarín, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local Veracruzano, estuvo muy movido estos días, puesto que por instrucciones superiores, fue el encargado de la operación y logística del evento que se llevará a cabo el día de hoy, en el Word Trade Center Veracruz.

El evento que será presidido por el titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López, dará inicio a las 12 del medio día y el pretexto para placear a la corcholata emergente, sería la participación del funcionario federal, en un diálogo ciudadano, para explicar los pormenores de la Reforma Electoral ¡Ándale pues!.

La operación del evento estuvo a cargo del diputado Juan Javier Gómez Cazarín, quien se habría coordinado con el subsecretario Eleazar Guerrero Pérez, que supongo con su grupo Unidos Todos, habrá de tener una importante participación, en el diálogo ciudadano con don Adán Augusto.

Cuentan que previo al evento, el diputado Juan Javier Gómez Cazarín, la diputada Mago Corro, el Gobernador García Jiménez y la presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Lisbeth Jiménez Aguirre, se tomarán su cafecito en el Café de la Parroquia, como los políticos de antaño, que acudían a la tradicional cafetería para ser vistos, oídos y admirados.

Luego de los 4 accidentes fatales, que han ocurrido en el Metro de la Ciudad de México, bajo el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, ella intenta transitar con declaraciones, despidos y un sinfín de estrategias por la quincuagésima crisis política, en su cuarto año de gobierno de la Ciudad de México, hasta ahora se antoja que ella sería the one & the only con destino al 2024, pero como en política nada está escrito, el tabasqueño y amigo íntimo del presidente López Obrador, empezó ya a placearse.

De momento seguramente el evento tendrá éxito, dos de los gallos más fuertes del cuitlahuismo lo llevaron y para operar esos asuntos tanto Cazarín como Eleazar tienen liderazgo y experiencia.

Cosas de la vida y menudencias

¡No bueno! Con la silla de la Subsecretaría de Planeación de la SEFIPLAN, se ve que debe tener algún hechizo o estar maldita, puesto que los dos últimos cristianos que posaron su trasero ahí, han sido acusados y señalados de andar meneando justamente eso, donde no deben.

Y es que si el hijo del alcalde de Tuxpan, el joven José Manuel Pozos del Ángel, dimitió, puesto que habría sido objeto de señalamientos de acoso sexual y violencia laboral, por parte de una subordinada; ahora resulta que al subsecretario Acosta Guerrero, hasta una pancarta enorme, le fueron a plantar en plena plaza Lerdo, ahí enfrentito del despacho de don Patochi ¡Virgen del perpetuo socorro!.

Me comentan que toda esa campaña de desprestigio, podría ser fuego amigo, puesto que el tal Vladi en sus años mozos, nunca fue muy bueno para la nagua, sin embargo ese es el problema de trepar a los rascacielos, a gente que no conoce ni los elevadores, se marean y enloquecen, así que mas que lonas, notas y demás, las quejosas deberían denunciarlo, para que se haga justicia.

Las mujeres no tenemos porque a estas alturas del partido, seguir siendo objeto de los traumas y frustraciones de funcionarios acomplejados, que se aprovechan del puesto, para darle rienda suelta a sus sueños guajiros.

Pues mis chulos, resulta que la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, de la Universidad Nacional Autónoma de México, concluyó que la ministra Yasmin Esquivel, si cometió plagio en la tesis de su licenciatura, ahora corresponderá a la Secretaría de Educación Pública, continuar con el proceso.

Pena ajena con la ministra, en fin mis hermosos, nos leemos mañana viernes, con los pormenores del evento de Adán Augusto en Veracruz.