Adelanta Noroña que podría no aceptarse renuncia de ministros para evitar obtengan “pensión vitalicia”

octubre 29, 2024

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- El presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, adelantó que es posible que esta cámara no acepte las renuncias de las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a fin de que no cobren sus haberes de retiro que por ley les corresponden

Recordó que es un derecho de los ministros renunciar para cobrar estos haberes. Pero, también es un derecho del pleno no aceptar las renuncias.

“Es nuestro derecho a aceptarlo o no. Ahora resulta que nos van a obligar a que aceptemos algo, si no queremos, no queremos y, sí queremos, queremos. Ya veremos qué hacemos”.

“Lo que ellos están haciendo es declinar a participar en la elección de junio de 2025, porque eso les da derecho a que se vayan con las alforjas llenas, que se vayan con su pensión en los términos vigentes. Podemos no aceptar sus renuncias… podemos no aceptar sus renuncias… pues no aceptarlas. (…) Si, sí está a discusión, porque todo está discusión, toda la reforma está discusión, sino respetan que los jueces elijan, sino respetan que los magistrados se elijan, sino respetan nada, sino respetan el marco constitucional, todo está a discusión. Es que son muy simpáticos, no está a discusión que se retiren con sus haberes, pero si está a discusión que se elijan las personas juzgadoras”.

Comentó que al interior de la bancada de Morena esta “no es una decisión tomada aún”.

Dijo que el oficialismo no caerá en la provocación de la Corte de llevar a los ministros a juicio político.

“Sería un error victimizarlos, llevarlos a juicio político, entrar a esa dinámica, que es lo que quisieran, para plantear que somos una dictadura, que no respetamos el Estado de derecho, que violentamos. Sería un error. No vamos a ir por ahí”.

Fernández Noroña se refirió al proyecto que presentó el ministro Juan Luis González Alcantara Carrancá, de invalidar una parte de la reforma al Poder Judicial.

Calificó el planteamiento como una “paradoja, pero los ministros de la Corte están rebeldía frente a la Constitución”.

Acusó que el ministro González Alcantara Carrancá está “inspirado en el Día de Muertos, anda de espíritu chocarrero” con este proyecto.

Pero, reiteró que la elección de las personas juzgadoras se va a realizar.

Señaló que en el caso de que el pleno de la Corte vote por avalar este proyecto, “llevaría a una decisión delicadísima, el Poder Judicial se pondría por encima del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del soberano que es el pueblo. Nosotros tenemos la razón, pero la crisis se presentaría”.

Informó que hasta el momento 51 jueces y juezas y 152 magistrados y magistradas han declinado a participar en la elección de junio de 2025.

Otras y otros 15 jueces irán por otro cargo y 16 magistradas y magistrados irán por una postulación diferente.