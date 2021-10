Adele anuncia que su nuevo disco se estrenará en noviembre

Ciudad De México. La cantautora británica de 33 años, Adele, ha anunciado oficialmente que su nuevo y cuarto álbum de estudio, “30”, se estrenará el 19 de noviembre de este año.

A través de sus redes sociales, la cantante compartió una fotografía de ella de perfil (¿posible portada de “30”?), junto a un mensaje que comienza:

“Ciertamente no estaba ni cerca de donde esperaba estar cuando lo empecé hace casi 3 años. En realidad, todo lo contrario. Confío en la rutina y la constancia para sentirme segura, siempre lo he hecho. Y, sin embargo, allí estaba yo a sabiendas, incluso voluntariamente, ¡arrojándome a un laberinto de absoluto desorden y confusión interior!

He aprendido muchas verdades sobre mí misma en el camino. Me he quitado muchas capas pero también me he envuelto en otras nuevas. Descubrí mentalidades genuinamente útiles y saludables con las que liderar, y siento que finalmente he encontrado mis sentimientos de nuevo. Me atrevería a decir que nunca me había sentido más tranquila en mi vida.”