Administración de Mayra Paredes está solventando observaciones a sus cuentas públicas

octubre 18, 2021

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Se atienden las observaciones hechas a las cuentas públicas 2019 y 2020 por parte del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) al ayuntamiento de Totutla, aseguró la presidenta municipal Mayra Paredes Morales.

La Edil, en conferencia de prensa indicó que en el caso de las observaciones hechas en 2019 se deben a la construcción de cuartos dormitorios, pero ya están concluidos por parte de las autoridades.

«En el 2019 salimos con observaciones de unos cuartos dormitorios pero ya están todos hechos eso no me preocupa porque sólo eran unos documentos que me faltaban y en observaciones del 2020 salimos si observación sólo nos faltó un documento por entregar pero estamos a la espera todavía porque eso no depende del ayuntamiento».

En ese sentido, se dijo tranquila en cuanto a su trabajo al frente de la administración municipal, pues aseveró que no dejarán obras pendientes o inconclusas para la siguiente gestión municipal.

«Yo creo que la mayoría de los municipios salimos con observaciones, de los 212 municipios 210 salimos pero estoy muy tranquila porque todas las obras están hechas».

Sobre las observaciones hechas a la cuenta pública 2020, dijo que aún se encuentran en reuniones con el ORFIS para determinar de cuánto sería el monto, pero aseguró que solo se trata de un documento pendiente.