Admite Ricardo Monreal necesidad de diálogo con la oposición

abril 19, 2022

Redacción/El Demócrata. El coordinador de Morena en el Senado Ricardo Monreal, con seguridad y firmeza aseguró que no se cansará de platicar con la oposición para lograr los consensos que le permitan al Congreso aprobar la la ley del litio y las propuestas de reforma que sean necesarias.

Al mismo tiempo, negó que el rechazo de la reforma eléctrica en la Cámara de Diputados se trate de un fracaso para el movimiento de Andrés Manuel López Obrador, sino al contrario, dijo, es una victoria para la democracia y para el Presidente.

“Yo no lo considero una derrota moral para el movimiento, al contrario, yo diría que es una visión moderna del Estado nacional en donde todos vivimos en un Estado derecho y una división plena entre los poderes, una división de poderes donde los contrapesos existen y las funciones de cada poder se ejercen de manera autónoma.

Al contrario, es una victoria para el Estado de derecho, es una victoria para la democracia, es una victoria para el presidente López Obrador que ha asumido con toda integridad la resolución de la Cámara de Diputados al rechazar su propuesta. Nunca en la historia ha pasado eso. Y creo que gana México, gana la democracia y gana la confianza en que este país es un país de instituciones”, afirmó.

Sin embargo, Monreal Ávila reconoció que para evitar una parálisis legislativa en las próximas reformas, nombramientos o constitución de organismos autónomos es necesario construir los acuerdos con la oposición y no cansarse de dialogar con ellos para alcanzar las mayorías calificadas.

En conferencia de prensa, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) calificó como normal que los diputados del frente opositor hayan votado en contra de un proyecto que no compartían, porque en una “democracia se gana y se pierde” y en un Congreso como el actual se tiene que dialogar y convencer para llegar a acuerdos.

Al referirse a las reformas a la Ley Minera que harán los diputados para proteger el litio, Monreal Ávila no descartó que esta semana se discuta el tema en el Senado dado que no está previsto un Parlamento Abierto, pero aclaró que esta iniciativa no pasará “fast track”, ni tampoco habrá dispensa de trámites en el pleno.

“Se envía la minuta, se turna a comisiones, se discute, las comisiones emiten un dictamen y el pleno decide sobre ese dictamen, así lo hemos hecho, así lo haremos. No habrá dispensa de trámites en el pleno y habremos de acudir a lo que siempre hemos hecho. Así es que no hay ni habrá ningún procedimiento fast track y seguiremos los lineamientos que siempre hemos llevado a cabo”.