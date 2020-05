Adrián Cué no sabe si seguirá en «Enamorándonos»

mayo 27, 2020

Redacción/Notimex.- El conductor de televisión Adrián Cué, asegura que está en cuarentena y no sabe nada respecto a los rumores que afirman que salió de la emisión Enamorándonos y que se incorporará a la revista matutina Hoy.

«La gente dice muchas cosas sin saber, no pasa nada, en realidad no hay mucho que contar, estoy en cuarentena. Estoy preparando unos proyectos musicales y esperando que termine este periodo para saber qué va a pasar con los proyectos que tengo, no hay nada que decir», comentó a Notimex.

Cue comparte los avances que tiene en su faceta de músico. «Estoy con lo de mi disco como solista y estamos esperando que pase lo de la cuarentena para sacar el sencillo del grupo en el que estoy, que es Flashback; además, confío en volver a hacer teatro, esos son los proyectos que tengo por el momento» dijo.

En cuanto a sus planes como cantante en solitario, Cué espera que la gente lo acepte en el género de balada pop. «El primer sencillo de mi disco como solista es un cover de Joan Sebastian, Tatuajes; estoy trabajando con Cosme Producciones y estamos viendo cómo vamos a estructurar el proyecto de balada pop», adelantó.

«Esto de la cuarentena, nos ha movido muchísimas cosas y nos han detenido otras, estamos un poco desubicados, pero todo lo vamos sacando en al medida de lo posible. De hecho, este sencillo ya está grabado, pero, está guardado hasta que pase el confinamiento», ahondó y confirma que es el mismo caso del sencillo de Flashback.

El conductor y cantante prefiere no agobiarse con los rumores y tomar un día a la vez. «La verdad es que estoy llegando bastante tranquilo, lo estoy tomando como las vacaciones que había postergado, claro que con todas las medidas y cuidados necesarios. Estoy encerrado en casa, sólo salgo por lo necesario, que es ir al súper y a sacar al perro y nada más», comentó.

«Es el tiempo para terminar las cosas que no había tenido oportunidad de hacer, dedicándole mucho tiempo a la música, que desafortunadamente no había podido y ahora el universo me dijo:’aquí tienes el tiempo hazlo'», concluyó.