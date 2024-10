Adrián Marcelo se involucra en la polémica de Gala Montes y Briggitte Bozo

octubre 11, 2024

Redacción Xalapa.- Las la participación de Adrián Marcelo, en el reality «La Casa de los Famosos», sus excompañeros de este mismo, no quieren saber nada de él, sin embargo, el youtuber no es indiferente de las polémicas que protagonizan.

Hace unos días la influencer Briggitte Bozo y la actriz mexicana Gala Montes, protagonizaron una polémica después de que la estilista Laura Villa se quejó de Gala, a quien definió como poco profesional.

“Qué horrible trabajar con gente así, que te mande las cosas como un basurero. Lástima y vergüenza ajena”

Esto porque según Montes utilizo sus diseños y los devolvió sin doblar y en bolsas rotas, fue que Gala durante una transmisión en vivo subrayó que las botas eran “chafas” e ironizó sobre el hecho de que Laura Villa no obtuviera una remuneración económica, debido a que hicieron un acuerdo tácito de “ganar, ganar”, al promocionar sus productos.

Briggitte, quien fue la que puso en contacto a la diseñadora y la actriz en un live comento:

“Discúlpenme, yo amo a Gala con todo mi corazón, pero es que a ver, también es como desvalorar el trabajo de un mesero. No lo vas a tratar cul… porque te está atendiendo, wey, seas quien seas, así seas Barack Obama, no puedes ser así, no puedes ser una persona malagradecida”.

Ante ello, el youtuber compartió en su cuenta oficial de X, antes Twitter, mensajes donde se ataca de manera verbal a Gala Montes, reviviendo las peleas que vivieron dentro de la casa.

La actriz no ha respondido nada ante dicha situación, tanto con Briggitte y con Adrián.