Adrián Uribe sorprendido por la decisión de Marimar Vega de congelar sus óvulos

México/tvnotas. En el aeropuerto de la CDMX, varios medios encontraron a Adrián Uribe y le preguntaron sobre que opinaba que su ex, Marimar Vega, haya congelado sus óvulos.

Al escuchar esto, con una cara de sopresa comentó: «cada quien es libre de hacer lo que quieran, es una decisión que va a hacer para bien«, dejando claro que se asombró por la decisión de su ex.

Foto: Web

Sobre si el tema lo platicaron cuando fueron novios, Adrián contestó: «Yo no tengo absolutamente nada malo qué opinar, y menos con alguien con la que tuve que ver… la verdad es que no estamos en contacto. No sabría decirte nada, yo estoy muy en paz, enamorado y tranquilo».

Adrián esta muy feliz con su novia, la modelo Thuany Martins, pero que áun no hay planes de boda: «Muy contento, es algo que ya nos merecíamos, estamos disfrutándolo y todo a su tiempo«, concluyó.