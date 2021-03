Adultos Mayores sienten alivio de recibir vacuna anticovid

marzo 23, 2021

Eda Sentíes/Veracruz.- Don Elpidio Veranza casi no llega al día de la vacunación, en diciembre se contagio de COVID-19 y aunque se considera un hombre sano para sus 78 años, desarrolló los síntomas más graves de la enfermedad, estuvo en cama más de un mes y en ese tiempo requirió 16 tanques de oxigeno que lo ayudaron a respirar. Tras ese susto, hoy, más convencido que nunca, se presentó en uno de los módulos de vacunación de Boca Del Río y se vacunó.

“En diciembre me la pase todo un mes muy enfermo, me enfermé en México y me tuve que venir a veracruz porque la presión la tuve a tope, entonces yo les digo a la gente que aproveche, que tienen la oportunidad de vacunarse y que lo hagan”

Él, junto con la señora Julia Sacramento, son algunas de las personas que aguardaban con ansias este día. En el caso de doña Julia permaneció un año en aislamiento casi total, pues vive con su esposo y suegra y ante el temor de contagiarse y contagiarlos, prefirió restringir cualquier actividad en la calle que no fuera ensencial

“Yo he estado encerrado un año, solo salía por la comida porque cuido a mi suegra que es una persona mucho más mayor, entonces ahora con la vacuna me siento mas confianza y muy contenta”

La jordana de vacunación continuará hasta el próximo 28 de marzo y cabe recordar que aquellas personas que por enfermedad o incapacidad no puedan acudir a un módulo de vacunación, el personal de salud acudirá a su domicilio a aplicar el biológico.

Ese martes fue el segundo día de la jornada de vacunación y como sucedió con Veracruz, ha transcurrido en calma y de manera ágil para el confort de las personas.