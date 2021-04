Adultos mayores siguen pasando la noche en modulo de vacunación para “alcanzar”

abril 15, 2021

Eda Sentíes/Veracruz.- Pese a que la Secretaría del Bienestar comenzó a enviar desde ayer por la tarde mensajes a los adultos mayores de 60 años que deberían presentarse a partir de este jueves para recibir la segunda y última dosis de la vacuna contra Covid-19 en la que se especificaba la hora en que debían presentarse para evitar hacer filas innecesarias, el mensaje no llegó a todos, por lo que desde anoche muchos acudieron a apartar su lugar para garantizar su inmunización.

Yo no recibí ninguno, la gente viene a tomar lugares y hay que respetarlos, los mensajes a veces hay que tomarlos en cuenta, pero a veces no, en este caso no se tienen que tomar en cuenta”, dijo Beatriz, otra de las personas que esperaban en la fila.

Quienes si recibieron este mensaje y quisieron acatar las instrucciones que venían en el mensaje, de no presentarse antes, se encontraron con la sorpresa de que esta disposición era desconocida entre el personal de atención del módulo, así que de todas maneras tuvieron que hacer fila

”Yo siento que más desorganizado porque nos mandaron un mensaje a toda la gente con la hora d ella cita, eso ahora resulta que ellos lo ignoran y dicen que no saben y que ellos son los que mandan aquí” dijo doña Justina Amador.

Este jueves, comenzó la aplicación de las segundas dosis para las personas con apellidos de la A a la E, mañana viernes corresponderá el turno a los apellidos de la F a la J.