Adultos rezagados exigen y no respetan lugares en módulos de vacunación: Ramos Alor

octubre 15, 2021

Yhadira Paredes/Xalapa. El titular de la Secretaría de Salud, Roberto Ramos Alor aseveró que algunas personas rezagadas que no se vacunaron en tiempo y forma contra el covid-19, al acudir a los módulos de vacunación exigen que la fila avance rápido o que se les atienda de manera inmediata, por lo que les pidió ser considerados y aprender de los jóvenes que han dado muestra de cultura cívico.

Luego de reconocer que la mayoría de los jóvenes de 18 a 29 años están dando muestra de disciplina, respeto, cultura cívica, llegan de manera organizada, respetando los lugares en las filas y poniendo mucha atención a las indicaciones de personal de Salud y Bienestar, contribuyendo así a que las jornada sean mucho mejor organizadas y exitosas.

“Quiero comentar sobre el comportamiento de algunas personas que acudieron a los módulos de vacunación exigiendo que la fila avanzara rápido, adultos generalmente, cuando el personal asignado a los puntos de vacunación les preguntaban la edad se daban cuenta que se trataban de personas que se consideran rezagadas, esas que nunca acudieron al llamado de la secretaría en su momento y no se vacunaron en los meses que les correspondían”.

Aseguró que todos los grupos han sido atendidos en sus fechas organizadas, pero lamentablemente algunas personas no se vacunaron en su momento porque no quisieron, porque no era la vacuna que querían o porque estaban de viaje.

“Motivos personales, por eso es que dentro de nuestra logística estatal se planifico el espacio para vacunar a las personas rezagadas, quienes no fueron cuando les tocaba, la única petición que les hemos hecho es que respeten la organización planeada, nadie puede negarles la vacuna o cobrarles el procedimiento”.

Finalmente, llamó a la población que está por vacunarse que apoyen respetando los turnos en la fila y que lleven los formatos ya llenos para que sea más ágil la atención.