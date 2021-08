Advertencias en playas como “zona de alto contagio Covid” no inhibe a bañistas: PC

agosto 3, 2021

Eda Sentíes/Veracruz.- Las playas de Boca del Río fueron señaladas como una “zona de alto contagio de COVID-19” y pese a ello los bañistas siguen sin tener las medidas de preocupación pertinentes.

El director municipal de Protección Civil, Andrés Escalera Pavón, informó que siguiendo la solicitud de la Secretaría de Salud se colocaron 10 mantas en diferentes playas del municipio con una leyenda en la que se advierte que en esa zona hay un peligro alto de contagio, por lo que se pide el uso de cubrebocas y respetar la sana distancia, sin embargo, a los bañistas parece no importarles dichas advertencias.

“Se pusieron cerca de 10 lonas en todos los accesos a las playas (…) la gente desafortunadamente no está tomando las medidas de protección que indica la secretaría de salud así que los invitamos a que tomen conciencia (…) La idea es exhortar a la gente a que venga a la playa pero con la debida precaución, guardando la sana distancia, usando cubre bocas, independientemente de que están al aire libre eso no implica que no haya cercanía con la cantidad de personas que se está dando, estamos en vacaciones y estamos viendo el gran contagio que está provocando esta tercera ola y cada uno de nosotros debe ser responsable y coadyuvando con el gobierno estatal estamos tratando de que las familias tomen conciencia”, dijo.

En este sentido pidió a los bañistas hacer conciencia de la importancia de mantener las medidas de sanidad para evitar que la tercera ola siga creciendo y arrastrando a más personas a las estadísticas de nuevos contagios.

Pese a esto, señaló que las playas permanecerán abiertas al público.