Advierte Cuitláhuac García que no subirá al «ring» con sus adversarios políticos

abril 9, 2021

Yhadira Paredes/El Demócrata. El gobernador Cuitláhuac García Jiménez aseveró que no se subirá al “ring” político como pretenden sus adversarios, al acusar a su administración de represora.

Lo anterior, tras la detención del candidato a la presidencia municipal de Tihuatlán, Gregorio Gómez Martínez por elementos de la Fiscalía General del Estado y el proceso penal que enfrenta Rogelio “N” por el delito de ultrajes a la autoridad.

“Aunque ellos estén tratando de que me meta al ring no lo puedo hacer y tendría argumentos suficientes para decir lo contrario, pero no me voy a meter, voy a procurar que exista respeto, que sea una contienda democrática y respetando la voluntad del pueblo”.

El mandatario veracruzano aseguró que durante el actual proceso electoral no se dará la compra de votos, pues se trata de un tema que se lamentan desde hace muchas elecciones y buscan acabar con esa perversión.

“Yo espero que todos mantengamos la altura, que exista el respeto a todas las instancias partidistas, no solo representantes de los municipios, sin colores partidistas”.

En ese sentido, puso de ejemplo la obra pública, acciones de seguridad y Plan de Vacunación que se lleva a cabo para adultos mayores en la entidad veracruzana.

“Eso es el mejor ejemplo ahí hemos ido donde están nuestros más acérrimos enemigos o adversarios político, hemos estado vacunando de acuerdo a un plan”, dijo el mandatario.