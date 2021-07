Advierte INE que la veda gubernamental va para los tres poderes y niveles de gobierno

julio 13, 2021

Yhadira Paredes/El Demócrata. La veda gubernamental que entrará en vigor este 15 de julio por la Consulta Popular 2021 que se llevará a cabo el 1 de agosto abarca los tres poderes de gobierno, así como a los tres niveles de gobierno, insistió el vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE), Veracruz, Josué Cervantes Martínez.

En entrevista, el funcionario electoral reiteró que las autoridades estatales, federales y municipales no podrán promover programas, apoyos, obras, difundir logros ni exaltar logros que se hayan tenido en las administraciones locales, estatales y federales.

“No se trata de que se dejen de prestar servicios, de eso no se trata la veda, de lo que se trata es de no promover, o difundir, para que no haya una forma de influencia, porque si se identifica a un gobernante con la postura del sí o del no de la consulta y ese gobernante difunde obras, pueden influir en la ciudadanía”.

Sobre la promoción de la consulta popular por parte de personas vinculadas a partidos políticos, Josué Cervantes Martínez dijo que como ciudadanos pueden hacerlo, aunque advirtió que hay una línea muy delgada al respecto.

Por otra parte, el vocal ejecutivo del INE recordó a la ciudadanía que la consulta se llevará a cabo el 1 de agosto (domingo), con la instalación de 3 mil 600 mesas receptoras que abrirán a las 8 de la mañana y cerrarán a las 6 de la tarde.

En ese sentido, aclaró que no habrá mesas receptoras especiales o extraordinarias, solo básicas y continuas con 2 mil electorales.