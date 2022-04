Advierte Monreal que amenaza del INE sobre anulación de Consulta busca inhibir la participación ciudadana

abril 8, 2022

Ciudad de México. Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado consideró que las declaraciones de Lorenzo Córdova, presidente del Instituto Nacional Electoral respecto a que la revocación de mandato puede ser anulado, por las presuntas irregularidades de actores políticos de Morena, son inoportunas y tienen el propósito de inhibir la participación ciudadana.

Monreal Ávila lamentó la actuación del órgano electoral al asegurar que si hay inconsistencias e irregularidades, como lo menciona el INE, deben aplicarse los procedimientos sancionadores y la ley después de que este ejercicio democrático se realice.

Y una vez que se lleve a cabo el proceso de revocación, dijo, el órgano electoral debe hacer del conocimiento del órgano jurisdiccional las probables irregularidades para que decida sobre la validez de la consulta, no antes.

En el marco de la cátedra que todos los viernes imparte a los alumnos de la Maestría en Derecho de la UNAM, Ricardo Monreal, manifestó que la polarización y confrontación entre el órgano electoral, el Ejecutivo y los actores políticos y partidistas no es afortunado porque genera, no sólo una dificultad de obstaculización para que los ciudadanos puedan ejercer su voto en este mecanismo de democracia directa, sino que afecta la democracia del país.

“Pero veo que este proceso de desgaste y de enfrentamiento no va a concluir el domingo, si no continuará. Porque veo al INE más como un actor político, como parte del régimen de partidos y no como un órgano profesional de organización de elecciones”, señaló.

En este sentido, el también presidente de la Junta de Coordinación Política confió en que pronto se pueda superar esta etapa de dificultades que afecta, señaló, la confianza ciudadana.

Reiteró que él acudirá a las urnas el próximo domingo a ejercer su derecho.

“Ojalá y todos, incluso los que no están de acuerdo con las políticas públicas que el Presidente de la República ha emitido y ha implantado puedan ir a ejercer su derecho con toda libertad, aunque habrá restricción porque sólo se instaló una tercera parte de casillas que se instalan normalmente en cualquier proceso electoral, por lo que será un ejercicio restrictivo”, mencionó.