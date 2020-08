Advierten lluvias fuertes en Veracruz

agosto 1, 2020

Xalapa. La onda tropical No. 23 al suroeste de las costas de Jalisco y la onda tropical No. 24 sobre Oaxaca, mantendrán probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en el occidente, sur y sureste de México. Por otra parte, un canal de baja presión sobre el noroeste y centro del territorio nacional propiciará el desarrollo de nublados y lluvias en dichas regiones. El frente No. 69 (fuera de temporada) se extenderá como estacionario sobre el sur de Texas, E.U.A., generando lluvias puntuales muy fuertes en Nuevo León y Tamaulipas. También, se pronostican temperaturas máximas de 45 a 50°C en Baja California y Sonora.

Pronóstico de precipitación para hoy 1 de agosto de 2020:



Lluvias fuertes con lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 litros por metro cuadrado): Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Guanajuato, Estado de México, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 litros por metro cuadrado): Sinaloa, Durango, Nayarit, Colima, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Guerrero y Chiapas.

Intervalos de chubascos (5.1 a 25 litros por metro cuadrado): Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Morelos, Tlaxcala, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Las lluvias podrían acompañarse de descargas eléctricas, posible caída de granizo y fuertes rachas de viento durante las tormentas.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 1 de agosto 2020:

Temperaturas mínimas de 0 a 5°C: Sierras de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Estado de México y Puebla.



Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 1 de agosto de 2020:



Temperaturas máximas de 45°C a 50°C: Baja California y Sonora.

Temperaturas máximas de 40°C a 45°C: Baja California Sur, Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 35°C a 40°C: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

Pronóstico de viento para hoy 1 de agosto de 2020:



Viento con rachas de 70 a 80 km/h y posibles tolvaneras: Sonora y Chihuahua.

Viento con rachas de 50 a 60 km/h: Baja California, Golfo de California, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí e Istmo de Tehuantepec.Pronóstico por regiones:

Valle de México: Cielo medio nublado a nublado durante el día, probabilidad de lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y lluvias puntuales muy fuertes en el Estado de México, ambas con descargas eléctricas y caída de granizo. Viento de componente este de 10 a 25 km/h con rachas de 40 km/h. En la Ciudad de México se pronostica una temperatura máxima de 23 a 25°C y mínima de 13 a 15°C. Para la capital del Estado de México, temperatura máxima de 22 a 24°C y mínima de 8 a 10°C.

Península de Baja California: Cielo despejado la mayor parte del día, incremento de nublados durante la tarde-noche con intervalos de chubascos en Baja California Sur. Sin lluvia en Baja California. Bancos de niebla matutinos sobre la costa occidental. Ambiente muy caluroso a extremadamente caluroso. Viento del suroeste de 20 a 30 km/h en la región, además de rachas de 50 a 60 km/h en Baja California y el Golfo de California.

Pacífico Norte: Cielo parcialmente nublado por la mañana, incremento de nublados por la tarde con lluvias puntuales muy fuertes en Sonora y fuertes en Sinaloa, ambas con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Ambiente muy caluroso. Viento del suroeste de 15 a 30 km/h en la región, además de rachas de 70 a 80 km/h y posibles tolvaneras en Sonora.

Pacífico Centro: Cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales muy fuertes en Jalisco, así como fuertes en Nayarit, Colima y Michoacán, todas con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Ambiente caluroso en zonas costeras y viento de dirección variable de 15 a 30 km/h con rachas de 50 km/h en zonas de tormenta.

Pacífico Sur: Cielo medio nublado por la mañana, incremento de nublados por la tarde con lluvias puntuales muy fuertes en Oaxaca y fuertes en zonas de Guerrero y Chiapas, todas con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Ambiente caluroso en zonas costeras y viento de dirección variable de 20 a 30 km/h, además de rachas de 50 a 60 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec.

Golfo de México: Cielo medio nublado a nublado durante el día con lluvias puntuales muy fuertes en Tamaulipas; fuertes en Veracruz e intervalos de chubascos en Tabasco, todas con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Ambiente caluroso en zonas costeras. Viento del este y sureste de 20 a 30 km/h en la región, además de rachas de 50 a 60 km/h en Tamaulipas y Tabasco.

Península de Yucatán: Cielo parcialmente nublado por la mañana, incremento de nublados por la tarde con intervalos de chubascos y descargas eléctricas en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Ambiente caluroso a muy caluroso. Viento del noreste de 15 a 30 km/h en la región.

Mesa del Norte: Cielo nublado por la tarde con lluvias puntuales muy fuertes en Nuevo León; fuertes en Durango e intervalos de chubascos con descargas eléctricas y posible caída de granizo en Chihuahua, Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes y Zacatecas. Ambiente caluroso durante el día. Viento de dirección variable de 20 a 35 km/h en la región, además de rachas de 70 a 80 km/h con posibles tolvaneras en Chihuahua y de 50 a 60 km/h en Nuevo León, Zacatecas y San Luis Potosí.

Mesa Central: Cielo medio nublado durante la mañana, incremento de nublados por la tarde con lluvias puntuales muy fuertes en Puebla y Guanajuato; fuertes en Querétaro e Hidalgo, así como chubascos en Morelos y Tlaxcala, todas con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Ambiente caluroso y viento de dirección variable de 15 a 30 km/h.

Las lluvias máximas de las últimas 24 horas (en milímetros) se registraron en:Zapata (Benito Juárez), Cd. de Méx., 84.0; Las Tortillas Río Salado (Guerrero), Tamps., 53.6; Isla Socorro (Tecomán), Col., 37.3; Tepatlaxco, Ver., 36.6; Zamora, Mich., 26.2; Naucalpan, Edo. de Méx., 23.2 y La Primavera (Tala), Jal., 20.2.

Las temperaturas máximas (en °C) se registraron en:

Ejido Nuevo León, B.C., 48.2; Hermosillo, Son., 43.0; Cd. Juárez, Chih., 41.7; Cd. Constitución, B.C.S., 39.5; Tapachula, Chis., 38.3; Valladolid, Yuc., 37.5; Villahermosa, Tab., 37.4 y Aeropuerto, Cd. de Méx., 23.0.

Las temperaturas mínimas (en °C) se registraron en:

Nevado de Toluca, Edo. de Méx., 4.0; Mariposa Monarca I (Senguio), Mich., 8.1; San José Teacalco, Tlax., 8.2; El Chico, Hgo., 8.4 y Aeropuerto, Cd. de Méx., 14.0.