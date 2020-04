Aeroméxico aplica medidas preventivas y políticas de flexibilidad

abril 2, 2020

México/Notimex. Ante la presencia del COVID-19 a nivel internacional, Aeroméxico ha aplicado medidas preventivas y políticas de flexibilidad para sus clientes, entre ellas cambiar la fecha de los vuelos que ya han sido comprados.

A través de su página oficial, la aerolínea informó que los clientes que compraron su boleto antes del 15 de marzo, con placa 139 incluyendo código compartido AM, que modifiquen la fecha de su vuelo de manera voluntaria podrán elegir una nueva y como límite de reexpedición de boleto el 28 de febrero de 2021.

Además, la fecha límite para realizar el vuelo reprogramado debe ser antes del 28 de febrero de 2021.

Mientras para los pasajeros que tengan boletos AM, siempre que se solicite en las fechas mencionadas y se limite a una ocasión por cliente, no cobrarán cargos por cambio de fecha respetando la misma ruta y cabina pagada.

En caso de existir diferencia en la tarifa entre el boleto original y el nuevo boleto se deberá pagar dicha diferencia al momento de realizar el cambio. Además, se permite el cambio de ruta sin cargo, pero si existe diferencia entre la tarifa del boleto original y el nuevo se deberá pagar dicha diferencia al momento de realizar el cambio.

La aerolínea también informó que si el pasajero decide no utilizar el servicio y aún no tienen una fecha de viaje programada puede cancelar su viaje y aplicar el valor no utilizado para un viaje futuro.

El viaje tiene validez de un año a partir de la fecha original de emisión del boleto y debe de utilizarse durante ese periodo. No aplica cargo por cambio dentro de la validez de esta política, sin embargo se puede aplicar una diferencia de tarifa y se debe cobrar al momento de la nueva reserva.

Aeromexico también informó que las políticas mencionados aplican para los pasajeros que hayan comprado sus vuelos para viajes futuros, cuyo boleto haya sea expedido entre el 1 de marzo y el 15 de abril de 2020 con placa 139 incluyendo código compartido AM.