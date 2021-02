Afecta a todos los mexicanos la nueva iniciativa presidencial sobre la Ley de Energía: Francisco Salazar

febrero 5, 2021

CDMX/AlMomento.Mx. El senador de la fracción del Partido Acción Nacional, Francisco Salazar Sáenz, aseguró que la iniciativa preferente que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador al Poder Legislativo, va a afectar además de la industria de las energías, a todos los mexicanos.

Las consecuencias de esta iniciativa es que vamos a ensuciar el medio ambiente, los inversionistas internacionales no van a estar contentos y el mayor problema será con los integrantes del Tratado de Libre Comercio, Canadá y Estado Unidos, porque no puede haber competencia limpia si hay favoritismo, explicó.

“Vamos en sentido contrario de la historia, contra la economía, contra la ecología, contra los mexicanos y el problema es que las ocurrencias del señor Presidente nos están costando mucho dinero y sus inútiles subsecretarios y gurús no funcionan y en este gobierno de la 4T no hay responsables, no hay errores”, subrayó.

Y apuntó, en rueda de prensa virtual, que esta ley viola los pactos que tiene México en materia de ecología, donde se comprometió, como todo el mundo, a llegar a niveles muy bajos de emisión de CO2, ya que el efecto invernadero nos está levantando la temperatura volviéndose muy extremos los efectos meteorológicos.

Además, aseguró, “le están partiendo la cara a la economía mexicana, todos los que invirtieron aquí en el país están muy enojados, se están quejando, van a comenzar los amparos, las controversias y va a parar en tribunales internacionales”.

Y es que, según el propio Presidente, las que tienen preferencia son las hidroeléctricas, y en esto resaltó el senador, sí están de acuerdo, ya que estas son muy limpias, “el problema es que con este sistema se produce una cantidad muy pequeña en México, la cual no pasa del 10 por ciento”.

En segundo lugar, para el Presidente, es fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), “pero la pregunta es por qué, si su energía es cara y sucia, quema carbón y combustóleo y estos son los peores contaminantes que hay”, acotó.

Resaltó que, a partir de 2035, en Estado Unidos todos los vehículos van a ser 100 por ciento eléctricos y “Biden, ayer acaba de decir que, de aquí al 2030 van a generar el doble de energía solar en Estados Unidos, ¿por qué?, pues porque están viendo que los motores de gasolina y de diésel van para afuera porque son contaminantes, porque son caros, son sucios, y hoy los motores eléctricos, antes eran caros pero ya están siendo más baratos hoy que los de combustión interna”.

Y cuestionó que López Obrador está haciendo, “una refinería para combustibles para automóviles de gasolina y diésel, pero ¡ya no va a haber ni clientes para eso hombre!, pero tiene un capricho, él quiere dar una planta, una refinería a su estado donde él nació”.

Por otro lado, el legislador panista señaló que la Campaña Nacional de Vacunación en el país en contra del Covid-19, es un desastre y señaló las fallas en la plataforma de internet para el registro de los adultos mayores.

“Le pasó igual que a Bartlett cuando era jefe de las elecciones, allá en Gobernación, ‘se le cayó el sistema’, se saturó una página que hicieron, lo que han dicho los comentaristas es que era una página chafa, una página hecha ‘por un amateur’, así lo describieron, que no tenía idea de lo que son las páginas para registrar individuos, bueno, ‘se cayó el sistema’”, dijo.

“El chiste es que ya ayer López Gatell salió a decir ‘no se preocupen, es que hubo mucho entusiasmo’, no, perdóname, ¡hubo miedo!, hay miedo, muchos mexicanos tienen miedo de contagiarse, por eso van, no porque estén entusiasmados porque me van a traer una vacuna que todavía no llega, pero bueno, para registrarme”, añadió.

Además, dijo, había dudas sobre la efectividad de la vacuna Sputnik, ya salió un artículo de una revista prestigiada, la revista Lancet, que es inglesa diciendo que sí tiene una efectividad arriba del 92 por ciento, “qué bueno, vamos a ver si lo comprueban otros laboratorios: una revista no es un laboratorio, pero es una buena señal, ojalá llegara”

Salazar Sáenz señaló que ayer en la conferencia de prensa “mañanera”, hicieron un ataque infame contra la senadora Lilly Téllez.

“Están enojados con Lilly Téllez porque ella llegó por la 4T, llegó por Morena, los conoció desde dentro y dijo ‘yo no puedo seguir aquí’ y se pasó al PAN”, por lo que nos solidarizamos con ella”, concluyó.