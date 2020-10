Afirman abogados que protocolos sanitarios no se aplican en el Poder Judicial

octubre 18, 2020

Carlos Manuel Peláez/Xalapa. El presidente del Colegio de Abogados Juristas del Estado de Veracruz, Valentín Olmos Alfonso aseguró que dentro de las instalaciones del Poder Judicial del Estado no se han establecido los protocolos sanitarios derivados de la contingencia sanitaria del Covid-19, situación que dijo pone en riesgo la salud de los abogados y trabajadores de dicha institución.

En ese sentido, lamentó que a pesar de que durante varios meses se detuvieron las actividades dentro de los juzgados y la magistrada presidenta, Sofía Martínez Huerta aseguró que la prioridad era salvaguardar la integridad de todos quienes su actividad está relacionada con la impartición de justicia, en la realidad no se están aplicando las medidas necesarias.

Corte del 00:00 al 1:04

«Ella argumentó que se estaba cumpliendo con todo el protocolo que ordenan las autoridades de salud y eso no está sucediendo, nosotros nos preguntamos ¿en donde están los tapetes sanitizantes?, ¿dónde está el gel?, ¿donde están las caretas para el personal que ahí trabaja?, no cuentan con eso, se están exponiendo y nos están exponiendo a nosotros, por eso exigimos por el bienestar de todos que se apliquen esos protocolos y evitemos que se tengan que volver a cerrar las actividades», indicó.

En ese sentido, destacó que hace unos días estuvo de visita en instalaciones del Poder Judicial en la zona conurbada Veracruz – Boca del Río, municipios en donde se han registrado una gran cantidad de casos positivos de Coronavirus, sin embargo pese a esto, no se llevan a cabo las acciones necesarias para el cuidado de la salud.

Finalmente, hizo un exhorto a que se tomen las medidas necesarias para reforzar estos trabajos y de esta manera poder evitar que tanto los trabajadores como quienes asisten a estos espacios a realizar diligencias y trámites puedan contraer el virus.