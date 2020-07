Agentes de Tránsito y Seguridad Vial de Misantla reparten cubrebocas

julio 20, 2020

Redacción/Misantla. Con la finalidad de que los índices de mortalidad por el covid-19, no se sigan elevando en el municipio de Misantla, este día agente de la dirección municipal de Tránsito y Seguridad Vial, estuvieron repartiendo a la población y conductores, cubrebocas.

En entrevista con Jorge Sangabriel Martínez, encargado de la dirección de Tránsito Misantla, informó que el personal se concentró en puntos clave para poder distribuir los cubrebocas, los cuales servirán para reducir posibles contagios en la sociedad.

“Esta determinación se dio a raíz, del comunicado que el alcalde Othón Hernández Candanedo, para que la población cuente con medidas sanitarias y no se pueda contagiar, qué es lo menos que queremos y no seamos una estadística que pueda llegar a ser triste en nuestras familias, debemos de recordar que los misantecos son reflexivos y solidarios, confiamos que la población actúe de manera prudente, y si no tiene nada que hacer en la calle que no lo hagan, y si es necesario que usen su cubrebocas, si alguna persona que transite por nuestras oficinas, y no cuenta con uno, nosotros podemos apoyarlo, solo basta pasar aquí y se lo obsequiamos con mucho gusto”.

La Dirección de tránsito, a cargo de Jorge Sangabriel, apuntó que estas medidas se estarán realizando de manera permanente, debido a que el uso del cubrebocas para población, es necesario en estos días, y de esta manera poder tener una defensa ante algún posible contagio.