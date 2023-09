Agentes Municipales exhiben al Alcalde de Misantla por mentir al TEE

septiembre 28, 2023

* Pretende engañar al Tribunal Estatal Electoral diciendo que si les está pagando a los Agentes Municipales.

Blanca Arguelles/Xalapa, Ver.- Agentes Municipales de Misantla ofrecen rueda de prensa en la Cd. de Xalapa esto en relación a la primer demanda que interpusieran al Alcalde de Misantla Javier Hernández Candanedo quién a más de un año cuatro meses no les ha pagado lo que por ley les corresponde.

Ya que desde hace mas de dos años el Tribunal Estatal Electoral autorizó el pago del salario minímo a TODOS los Agentes Municipales en Veracruz.

En el primer aviso el munícipe misanteco contestó al Tribunal que si les estaba pagando a los Agentes.

En está rueda de prensa desenmascaran a Javier Hernández quién mintió al Tribunal ya que no les da el pagó correspondiente al salario minimo sino sólo les da $1,000 (Mil pesos) cuándo les corresponde $ 6,500 (Seis mil quinientos pesos) y en esrá rueda de prensa presentaron pruebas contundentes de que Javier Hernández MIENTE ante el Tribunal Estatal Electoral.

Se le están complicando las cosas al Alcalde misanteco en la víspera del proceso electoral del 2024, por cierto dónde quedo el lema de MORENA de no MENTIR, no ROBAR y no TRAICIONAR???…

