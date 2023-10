Agradece Vasconcelos distinción del Ejecutivo federal para proponerlo como nuevo embajador ante la ONU

octubre 9, 2023

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Héctor Vasconcelos, expresó su agradecimiento al titular del Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, por la distinción de proponerlo como representante permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas.

Durante su conferencia matutina, el presidente de la República dio a conocer que, en su momento, propondrá al legislador para sustituir a Juan Ramón de la Fuente como embajador de nuestro país ante la ONU.

Luego de agradecer la confianza del Ejecutivo Federal, Héctor Vasconcelos informó que estará atento a la designación formal, para cumplir con esta nueva responsabilidad.

El senador es fundador de Morena y actualmente es presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República.

Además, es integrante de las comisiones de Relaciones Exteriores América del Norte, Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, Relaciones Exteriores Europa, de Organismos Internacionales y de la Comisión Especial de seguimiento a la implementación del T-MEC.

Fue coordinador general de asuntos especiales en la Secretaría de Relaciones Exteriores, cónsul de México en Boston y embajador de México en Dinamarca, Noruega e Islandia.

Es Licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por la Universidad de Harvard; Maestro en Historia Política por la Universidad de Cambridge y estudios de doctorado en la Universidad de Oxford.

Se ha desempeñado como profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM, investigador en el Centro de Estudios Políticos y asesor en la Máxima Casa de Estudios.

Fue director general del Festival Internacional Cervantino y primer secretario ejecutivo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. También fungió como secretario general del Consejo de la Crónica de la Ciudad de México, así como presidente de la fundación Friends of the Arts of Mexico y director general de Operalia ’94.

Héctor Vasconcelos es hijo de José Vasconcelos, uno de los pilares de la literatura, la educación y la política en el país, y de Esperanza Cruz, quien fue una de las dos pianistas más reconocidas en el México del Siglo XX.