Agreden a mujeres en zonas recreativas de Xalapa; se alertan por WhatsApp

junio 3, 2022

Juan David Castilla/Xalapa. Mujeres de la ciudad de Xalapa se alertan en grupos de WhatsApp ante presuntas situaciones de inseguridad que han padecido en parques y zonas recreativas de la capital.

Una de ellas denunció, de manera anónima, que fue víctima de una agresión por parte del conductor de un taxi, en el parque de la antigua estación del ferrocarril, una zona alejada del Centro Histórico.

“Mando el mensaje para advertirles, para mantenerlas alerta, por todo lo que está pasando ahorita de las desaparecidas y las chavas que han matado, es para que tomen precauciones”, indicó.

Esta semana acudió a practicar atletismo y concluyó su actividad aproximadamente a las 9:40 horas. Posteriormente, se dirigió a su vehículo, que había dejado estacionado en la zona, cerca de la avenida Miguel Alemán.

“Sentí que alguien me jaló de la blusa, de atrás y mi primera reacción fue lanzar una patada hacia atrás. El tipo me tenía agarrada de la espalda y cuando me soltó caí, cuando intenté levantarme me jaló del pie. Me arrastré hacia el pavimento y logré crisparme, corrí hacia mi vehículo, me subí y arranqué. Al tipo solamente le alcancé a ver el brazo, tenía un tatuaje, es moreno”, relató.

Algunas de las que han sufrido alguna situación de este tipo hacen un llamado a las demás mujeres para que tomen precauciones y eviten acudir solas a dichos lugares.

“No salgan solas chicas, si van a correr, es mejor ir al gimnasio que ir a lugares así porque no sabes qué te va a pasar a la hora de la salida. Gracias a Dios estoy bien, solo fue el susto y los raspones que tengo. No puedo dar mucha información porque no tomé las placas, solamente vi que el tipo es Moreno porque le vi el brazo con un tatuaje, el tatuaje era como una letra, pero tenía un nombre en cursiva, solo alcancé a ver una parte”, añadió la agraviada.

Las mujeres también piden al alcalde Ricardo Ahued Bardahuil que la Policía Municipal incremente la vigilancia en dichos sitios, para evitar que continúen las agresiones.