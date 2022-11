Agremiados del SNTE sección 56 se van en contra de dirigencia

noviembre 6, 2022

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Como “agachados”, “al servicio del gobierno” y “corruptos” calificaron maestros y trabajadores magisteriales adheridos a la Sección 56 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) al responder a la carta que envió les envió el secretario general Reveriano Marín Hernández.

En los comentarios en el perfil de la organización sindical donde fue publicada la carta que justifica la falta de pago del incremento salarial del 1, 2 y 3 por ciento, usuarios de las redes reclamaron el apoyo a la base trabajadora.

La usuaria Kathy Parra Lastire escribió en la sección de comentarios: “ACCIONES YA!! QUE SE VEA EL APOYO A LA BASE, YA NO MÁS JINETEO DE PAGOS, MÁS DE LO MISMO YA NOOOO!!! BRAZOS CAÍDOS!!!!”.

En tanto Antonio Fuentes Ramos reclama que “En las primeras acciones se ve lo agachados que son es cuando el nuevo líder debería de exigir el pago de forma inmediata y no demostrar estar al servicio del gobierno” y Patty Mardean escribió “No se ve la postura del sindicato sino la aceptación de lo que diga el gobierno, sin importarles los derechos de la base trabajadora”.

“Caray gracias sindicato por su información la cual dice que se gastaron nuestro dinero el gobierno y ahora se va a endeudar”, escribió la usuaria Emilyta Garcia, asimismo Arisbel Ibarra dijo “Yo pienso que a los sindicatos no les interesa defendernos que bueno que se están haciendo acciones ya sin tomarlos en cuenta si no ayudan que no obstruyan”, rechazando las acciones sindicales.

RG Frank escribió “Ya se vendió el SNTE” y Che Onerom “Y el SNTE como siempre doblo las manos xq ya negociaron los líderes sus intereses propios con el gobierno. Nada más nos cotorrean para tranquilizar a la base lo cierto es q esa lana se esta usando para campañas políticas o bien será utilizada para pagar aguinaldos ya que la 4t resultó de gustos exóticos”.

Fueron muy pocos quienes apoyaron a la dirigencia, como Juan Toledo que dijo “Que bueno que salga este oficio para todos los agremiados de nuestra gloriosa sección 56. Con unidad vamos a los logros sindicales de todos los que pertenecemos a nuestra querida organización entorno a nuestro srio. Gral maestro Reveriano Marín Hdez”.