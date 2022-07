AGUA: YA NO HAY MÁS

julio 17, 2022

México vive hoy una de las más grandes sequías de su historia, la mitad de su población

padece la canícula conllevando con ello la falta de agua, el mayor problema se concentra

en el área metropolitana de Monterrey. (ZMM)

Esta metrópoli se constituye hoy como la segunda mayor de México, además de

Monterrey incluye entre otros a los municipios de San Pedro Garza García, Guadalupe,

San Nicolás de los Garza, General Escobedo, Santa Catarina, en total lo integran trece.

(INEGI)

El censo de población de INEGI revela que el área metropolitana en el año 2000 tenía 3

millones 528 mil habitantes, los relevantes eran: Monterrey con un millón 110 mil,

Guadalupe con 670 mil y San Nicolás de los Garza con 283 mil, los datos del censo 2020

nos informan que la población de la ZMM es de 5 millones 341 habitantes que representa

un 51 porciento e incremento; mientras el agua disponible está en los niveles de 2010.

Este era y es un problema del Gobierno de Nuevo León, de los municipios metropolitanos

y de sus habitantes, los gobiernos participan en la administración del agua y dan los

servicios a la ciudadanía, los segundos la consumen, sean habitantes, agricultores o

industriales.

Desde la administración de Fernando Elizondo (interino) se había considerado esta

problemática y uno de las soluciones era el proyecto Monterrey VI, traer agua del río

Pánuco de Veracruz, inversión que en el año 2015 costaba 15 mil millones de pesos, pero

la bloqueo, a esta fecha se estima el hacerlo en 21 mil limones de pesos, un 48 por ciento

adicional, mismo que se está evaluando.

Actualmente, el problema se ventila con tandeos, pipas, tinacos, cubetas y lo que se

puede, economizando lo mayor posible, desde luego quien más la sufre es la población

de escasos recursos.

Un estudio realizado por el Consejo Consultivo del Agua Potable A.C., refiere que en

México la distribución del agua no coincide con la de población:

“Así tenemos que en la zona centro-norte se concentra el 27 por ciento de la

población y se genera el 79 por ciento del PIB y cuenta con solo el 32 por ciento del

agua renovable; en cambio, la zona sur, donde se cuenta con el 68 por ciento del

agua del país, se concentra el 23 por ciento de la población y se genera el 21 por

ciento del PIB.”

Según reporte de Conagua la mitad de los estados de la república están bajo un estrés

hídrico extremadamente alto, dentro de ellos están:

Aguascalientes; B.C. Sur, Edo. Mex; Guanajuato, CDMX, Hidalgo, Sinaloa, Sonora y

Zacatecas, entre otros.

La ciudad de Xalapa no se encuentra en el extremo de la crisis, pero si vive estresada por

la falta de agua en este tiempo de estiaje, lo que ha motivado el tandeo por zonas y el

abastecimiento a las colonias populares por pipa.

De acuerdo a un análisis de la Subsecretaria de Planeación de la Secretaria de Finanzas

de Veracruz, la capital contaba en el año 2000 con 390 mil habitantes, en el año del

estudio 2017 lo refería con 502 mil, sin embargo, INEGI en su censo de 2020 cita 488,531

habitantes, creciendo un 6.68 por ciento más que en 2010.

Xalapa, al igual que muchas ciudades de México (metrópoli de Monterrey) está creciendo

a tasas mayores que los servicios de agua (muchos de ellos han estado estáticos), este

crecimiento no ha aguardado la proporción de la capacidad de los ecosistemas regionales

ni se han dado soluciones inmediatas, dejando para después su solución; es decir solo se

ha pateado el bote en Xalapa.

Otros problemas que demandan solución son las fugas de agua cuyo porcentaje de

desperdicios se estima en 60 por ciento, además que hay que considerar los servicios que

no pagan o que sus puntos de medición están lejanos y lo peor el mercado secundario

que han hecho algunos vivales para su beneficio.

Considero que una de las mayores causas de la situación es: “El descuido de este bien

como un primer satisfactor del hombre”, tan preciado como su alimentación, a quien el

gobierno no lo ha tomado como un problema prioritario, no se ven obras de acopio, de

conducción, de limpieza y saneamiento; por ejemplo, el estado asigno este año para este

propósito 600 millones de pesos que no representa ni el uno por ciento de su

presupuesto.

En Xalapa se ha atendido esta preocupación con obras de mejora en líneas y colectores,

así como el integrar un portafolio de proyectos que permitan tener oportunidad de

atención si se cuentan con los recursos para ejecutarlas

El agua no es solo un problema de la autoridad, el tema es de todos; la historia nos refiere

que el principal enemigo del agua es el hombre, quien no la cuida; en ríos, manantiales y

acuíferos los llena de todo tipo de basura, no los limpia, sus desechos los manda a los

arroyos pervirtiendo la naturaleza, basta darse una vuelta para corroborarlo.

En la administración del Lic. Miguel Alemán Velasco, creo el Consejo Veracruzano del

Agua nombrando al Doctor en Ingeniería hidráulica Rolando Springall G. que ha sido

reconocido como uno de los expertos mexicanos en control y calidad del agua, que fue

distinguido con la medalla al Mérito por la Universidad Veracruzana, quien aporto un

sinnúmero de proyectos y estudios al gobierno de Veracruz.

Podemos concluir; que el agua es finita, que es renovable siempre y cuando haya control

en su uso, que no gastemos más de la que tenemos principalmente en el subsuelo, es

decir, sustraer más de la que se repone naturalmente, no contaminar los ríos arroyos y

pozos, no tirar basura en las calles que bloquen atarjeas de accesos a desagües.

No hay más agua cara que la que no hay.