Agujero en la capa de ozono en el Ártico comienza a cerrarse

Medio Tiempo. En los últimos meses el confinamiento por la pandemia de covid-19 ha llevado al planeta a dar un respiro y reclamar a la naturaleza lo que es suyo, pero en esta ocasión, el que se este cerrando el agujero de la capa de ozono en el Polo Norte (Ártico) nada tiene que ver con la cuarentena; dicho fenómeno ha dejado a los científicos del Servicio de Vigilancia de la Atmósfera de la red europea Copernicus, totalmente asombrados.

Aunque no era un fenómeno aislado porque ya había reportes de mini agujeros en el Polo Norte, el que sí llamó la atención fue el que a principios de abril la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés) dio a conocer, empleando datos del satélite Sentinel-5P de Copernicus.

¿POR QUÉ SE FORMÓ EL AGUJERO EN LA CAPA DE OZONO EN EL POLO NORTE?

La principal teoría asegura que su formación pasa por unas condiciones atmosféricas poco habituales.

Según los científicos, unas temperaturas inusualmente gélidas en la estratosfera que han hecho que se desplomen los niveles y se abra este agujero en la capa de ozono.

Normalmente las temperaturas mínimas en el Ártico tienden a ser menores que en la Antártida, porque no se alcanzan niveles tan extremos. Pero, este año unos potentes vientos alrededor del polo norte atraparon aire frío, este fenómeno se conoce como ‘vórtice polar’.

The unprecedented 2020 northern hemisphere #OzoneHole has come to an end. The #PolarVortex split, allowing #ozone-rich air into the Arctic, closely matching last week's forecast from the #CopernicusAtmosphere Monitoring Service.



