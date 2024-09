Agustín Fernández es el noveno eliminado de la casa de los famosos

septiembre 23, 2024

Redacción Xalapa.- El final de temporada de la segunda emisión del reality La casa de los famosos, está por terminar; el día de ayer domingo 22 de septiembre, se reveló en gala de eliminación al noveno y último eliminado, el cual resulto ser el modelo Agustín Fernández.

Agustín dijo que volvería a repetir la experiencia y que se iba valorando muchas cosas.

“Me voy con muchas ganancias, completamente renovado, valorando muchas cosas que antes daba por alto, dudaba mucho de mí mismo, la casa me transformó, es una locura lo que se vive, estás acorralado, no tenés teléfono, ni salida, te vuelves loco”

Asimismo, Galilea Montijo, felicitó a los cinco finalistas: Karime Pindter, Gala Montes, Briggitte Bozzo, Mario Bezares y Arath de la Torre por ser finalistas, aunque les anunció que uno de ellos saldrá este miércoles.

“Quien se convierta en quinto finalista saldrá este miércoles, los otros cuatro el próximo domingo, cuando conozcamos al ganador (quien ganará cuatro millones de pesos)”, mencionó.