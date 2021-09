Ahí viene el tren

septiembre 22, 2021

Y en tanto el tren ligero, ese que quiere el gobernador García Jiménez, el que iría de allá por sus rumbos de la colonia Progreso, al Centro de Xalapa, no llega, ni se empieza a proyectar, por falta de presupuesto e inversionistas, García Jiménez se fue a la estación de tren de Manlio Fabio Altamirano.

Por aquellos rumbos estuvo el fin de semana, el joven subsecretario Jurídico y de Asuntos Legislativos, Israel Roldán, supervisando las obras de renovación del edificio de la antigua estación de tren, conocida como La Purga.

Muy rechulo que les quedó el edificio, ya entrados en materia García Jiménez acompañado de don Patochi, aprovecharon para conmemorar el 133 aniversario de la Editora de Gobierno y hasta presentaron un bonito libro, Rostros y Paisajes de Veracruz, que supongo se habrá imprimido en el nuevo edificio, ese del kilómetro 16.5, apostado en Miradores del Mar.

El que no anda celebrando nada, es el titular de la Secretaría de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar García, quien se encuentra de gira por el Puerto de Veracruz, supervisando la rehabilitación y reacondicionamiento de las escuelas que fueron vandalizadas, en aquella ciudad, donde se registró el mayor número de reportes.

Ayer estuvo en los edificios de Centro de Atención Multiplique No. 54 y la Secundaria General No. 4 Emelia L. Turincio de Exsome, donde actualmente se llevan a cabo trabajos de rehabilitación al cableado eléctrico, que seguramente se habrán robado; además del sistema hidráulico, para beneficio de los 446 estudiantes inscritos entre ambas escuelas.

El titular de la SEV en ese emprendimiento no está solo, ya que muchos de los funcionarios del gabinete, como el subsecretario de Promoción Turística, Iván Martínez Olvera, e incluso la directora de Administración y Finanzas del Poder Judicial, Joana Bautista, se han sumado al programa Tequio por tu Escuela, además de los padres de familia y maestros.

Cosas de la vida y menudencias

Ayer filtraron un presunto audio, con la voz de contralora Mercedes Santoyo, en el cual se escucharía a la funcionaria decir “Yo a veces estoy hasta el queso, pero me pongo a revisar las redes sociales de muchos de ustedes, para ver que están subiendo”, ¡Sopas!.

Quiero creer, que alguien le está haciendo la maldad a la ingeniera química, por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, campus Querétaro y maestra en calidad y control de la producción, por la Universidad Chu-San-Ren de Osaka Japón, porque de no ser así, sería tristísimo que una mujer formada en tan rimbombantes universidades, no atienda su encargo principal, por andar metida en chismes de redes sociales, ¡Horror!.

En el audio, se escucha también decir a la persona que se asume como Contralora General del Estado: “Es hora de aplicar una sanción administrativa, descuéntale tres días, ese tipo de cosas hay que hacer, debemos ser muestra ejemplar nosotros, y sí la ley nos lo permite, pues vamos a aplicarla”, de verdad que mi corazón desea que de verdad no sea ella y hayan sido sus malquerientes, los que le hicieron la maldad.

En fin así las cosas mis hermosos, nos leemos mañana.

