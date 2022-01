Ahued desaparece dirección de Gobernación en su gobierno

enero 2, 2022

Regina Montes/Xalapa. El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, afirmó que realizará ajustes en el organigrama y que se crearán direcciones como el de Deporte y Cultura, pero se dejará sin efecto la dirección de Gobernación.

«He decidido que queda sin efecto la dirección de Gobernación y en el organigrama la vamos a eliminar porque es un gasto que creo que no es necesario, no quiero que me quite golpe nadie, quiero estar en frente, quiero estar atendiendo y que no tenga un tercero».

En entrevista señaló que dará la cara a la población, además de que se espera un ahorro y más trabajo para el alcalde y su oficina, que realizará con gusto.

Sobre los nombramientos de los directores y jefes de área, dijo que están decretados en su totalidad, pero que «algunos movimientos van a hacer falta porque queremos proponer en unos días más, poco a poco la reestructuración del organigrama para tener dirección de Juventud, de Cultura entre otros».

Señaló que, quedarán comp encargados, pero en su momento tendrán el nombramientos oficial como directores. Explicó que con los ajustes que se hagan, se busca un gobierno donde se tenga eficacia, más eficiencia y menos gasto.

«Imagínense cultura, Xalapa tendrá una dirección de la Cultura, tendrá del Deporte, de la Juventud, y entonces tendrá programa, presupuesto, rendición de cuentas y resultados, ahorita son subdirecciones».