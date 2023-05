Ahued y sus demonios

mayo 19, 2023

Los chicos Licona, en una de sus bonitas columnas, comentaron hace cosa de una semana, que el joven marido de la magistrada Ailett García Cayetano, el titular de la SIOP, Elio Hernández, le hacía la maldad al alcalde xalapeño, con las obras públicas eternas y los accidentes, que nos dejaron sin agua un par de días, para bajar los bonos del empresario y que de ese modo, no se vaya a colar en alguna de las boletas, para el próximo 2024, situación que no sería extraña, ya que Ahued Bardahuil sin mucho esfuerzo, sacó de la boleta municipal, a su cuñada, la secretaria del trabajo, la popular jovencita, Dorheny García Cayetano y la fechoría en este caso, no sería por deporte, sino por revancha, que es cuando si se vale.

A estas alturas no se entiende, qué es lo que un hombre como Ahued Bardahuil, un exitoso empresario, trabajador, próspero y hasta guapo en sus años mozos, hace metido en el Movimiento de Regeneración Nacional.

El xalapeño por adopción, desde que llegó al MORENA se la pasa haciendo corajes, su arribo a las filas del partido de López Obrador, no fue bien visto y Manuel Huerta, otro que sueña con estar en la botella en 2024; se le tiró encima en el primer round; el cuenqueño y operador de la política interna estatal, don Eric Patrocinio Cisneros, tampoco lo tolera demasiado y cada que puede, le mete la pata, para colmo la poderosísima titular de la Secretaría del Trabajo Dorheny García Cayetano, nunca lo ha visto con buenos ojos y menos aún, luego de que el exitoso empresario, se metiera en mitad de sus deseos y sueños, con la alcaldía capitalina, la realidad es que muy mal por don Ricardo, que ni es del MORENA, el empresario debió regresar a sus empresas y dejar a a doña Dorheny hacer su campaña para la alcaldía.

Esta semana Ahued Bardahuil, anda metido con todo en la Fiscalía General del Estado, denunciando el daño patrimonial al municipio y a fondos internacionales operados dentro del FIDE, por ese feo asunto, de las luminarias aquellas de baja calidad y sin certificaciones, que fueron instaladas en casi 40 colonias de Xalapa y que ya no funcionan.

Resulta que el ayuntamiento xalapeño, concesionó la sustitución de lámparas de vapor de sodio por tecnología LED, y no hubo cuidado en su revisión respecto de la calidad del equipo que se instaló, el cual resultó ser de pésima calidad.

Y ya para rematar, Ahued tiene que aguantar las agresiones que hace desde una confortable silla del café de la parroquia, por cierto la de Toño Ballesteros; el coordinador de la Comisión Ejecutiva del Partido del Trabajo un señor Vicente Aguilar, quien se dedica a emitir juicios en contra del alcalde xalapeño, que ni él mismo entiende.

Por ello don Ricardo lo ha retado a que asista a una bonita reunión y se lo diga en su cara, para que no lo llame ratero ¡Ya que él! El vive de las prerrogativas de un partido zuzutuuuuuuun.

Y bueno al menos don Chente el del PT de las prerrogativas de su partido, le hace el gasto Toño Ballesteros y ya de que alguien tome en serio al señor, pues ya eso será otra cosa.

En fin mis chulos, así las cosas con don Ricardo Ahued, que supongo luego de que esto acabe, irá a sus tiendas a seguir trabajando, para seguir siendo el exitoso empresario que un buen día, quiso hacer algo por Xalapa y pues nada mas no se pudo o no pudo, cuestión de enfoques.

Nos leemos el lunes.