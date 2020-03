Aislinn Derbez rompe silencio sobre su supuesta crisis matrimonial

hace 2 horas

EU/Debate. Hace unos días se dio a conocer que Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez estaban atravesando por una crisis matrimonial por lo que sus fans se preocuparon demasiado, pues como todos saben siempre han sido considerados una de las parejas más solidas del medio.

Es por eso que Aislinn Derbez decidió romper el silencio y habló sobre todos aquellos que piensan que su relación con el actor al parecer está fracturada desde hace un par de meses y es que muchos fans se dieron cuenta en algunas publicaciones que la actriz hizo en el cumpleaños de su hija.

Hasta donde yo sé el durmió en mi casa anoche, se despertó me habló super bonito, me saludo se despidió me dijo mucha suerte, dijo Aislinn en una entrevista para el programa Hoy.

Mientras tanto los fans de la pareja hicieron un debate sobre el supuesto distanciamiento entre ambos pues no les parece que los medios empiecen a espectacular sobre su relación y más con la respuesta de Aislinn sobre lo sucedido.

“Aislinn, hay no,por favor, déjenlos tranquilos, son una familia hermosa, un abrazo y bendiciones”, “@mauochmann me pone muy triste ya no leer comentarios donde escribías deshaciéndote de amor por Aislin en sus fotos”, escribieron los internautas.

Cabe mencionar que Aislinn acudió como presentadora de los premios Spotify Awards 2020 en la Ciudad de México.