Al menos 100 personas se quedarán sin empleo tras extinción del TEJAV

octubre 30, 2022

Lizbeth Inclan / Veracruz, Ver.– La diputada local, Verónica Pulido Herrera, se pronunció en contra de los dictámenes de los proyectos de decreto que contemplan la eliminación del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJAV).

Al menos 100 personas se quedaron sin empleo tras la desaparición del TEJAV, al tiempo que consideró la panista, que el proyecto presentado por la Comisión Permanente pretende “borrar de un plumazo al TEJAV”, sin analizar a fondo su funcionamiento y sin presentar consideraciones de posibles soluciones para su funcionamiento y operatividad.

Al respecto dijo: «Los argumentos y dictamenes presentados por la bancada de Morena para la extinción del TEJAV sólo emiten un juicio y una sanción, pasando por alto otras consideraciones».

De igual manera comentó: «Es cierto que existe una problemática en el funcionamiento del TEJAV, por el rezago que no ha sido abatido o el que se puede ir acumulando, pero esto no abona a su solución, pues la conformación de un nuevo organismo no garantiza la solución de la problemática de rezago en esta materia» enfatizó.

Criticó que el dictamen presentado omitió abordar cuantos asuntos agotaron su instrucción y cuantos se turnaron para su resolución, ninguno de estos procedimientos sucedieron.

Verónica Pulido Herrera dijo: «La Comisión que presenta el Proyecto de Decreto para la desaparición del TEJAV no presentó en ningún momento la comparativa numérica que pudiera servir como herramienta para estimar la eficacia que realmente aporta el organismo en el trámite y resolución de los asuntos que les compete. Al contrario, soslaya de manera plena la productividad y pasa por alto la tramitación de los asuntos, los cuales no obedecen a una calendarización o una periodicidad determinada».

Señaló que lo único que se pretende de esta reforma, es el designar nuevos magistrados, lo cual preocupa, ya que es de dudarse que se busque favorecer el funcionamiento del organismo de impartición de justicia administrativa, todo lo contrario, se supedita a una agenda política, alertó.