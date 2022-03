Al menos 80 colonias de Misantla son irregulares

marzo 24, 2022

Arquímedes González/El Demócrata. Son al menos 80 los asentamientos de esta cabecera municipal, que se encuentran irregulares y podrían ser regularizadas gracias al trabajo coordinado entre la sociedad y el gobierno municipal de Misantla, indicó el abogado Damaso Herrera Bernabé de esta ciudad de Misantla.

El litigante, reveló que las familias en las diversas colonias, que no están debidamente regulares, pudieran tener problemas legales, en el sentido de que sus documentos no podrían ser legítimos, para ello, dijo es de suma importancia que sean puestas al corriente, además que esto beneficiaría mucho a la administración pública, para poder brindar más servicios a la sociedad misanteca.

“Hay un registro más o menos como de unas 80 colonias, aquí en Misantla, de las cuales te puedo comentar que casi un 45% está regularizada, y realmente si es de interés por parte de los ciudadanos de pagar sus impuestos, pero también hay un interés de que se le dé certeza jurídica a su lote de terreno”.

Dijo que si se llega a concretar se tendría diversos beneficios, tanto para los colonos como para las mismas autoridades municipales, “bueno aquí es reciproco, este beneficio, al momento de estar pagando su impuesto, ya estamos generando también un derecho, para solicitar algunos de los servicios, como es el agua, la luz, drenaje, y que realmente es muy importante la infraestructura aquí en el municipio”.

Ante los diversos trabajos de gestión, Herrera Bernabé dijo que, se a encontrado eco en las autoridades locales, pues ya se tuvo el planteamiento en el Ayuntamiento de Misantla, “la semana pasada un servidor, junto a unos compañeros de las colonias La Villaraus, la Marco Antonio, y Lomas de las Flores, nos acercamos, tuvimos una buena respuesta, yo le agradezco al área de desarrollo urbano, tanto a la directora como al director, al director de obras públicas, la subdirectora de catastro que estuvimos platicando con ella, estamos en la mejor disposición de regularizar estas colonias, y también ellos se mostraron interesados”.

Por el momento dijo que se confía que no se tenga mucho tiempo, en que se regularicen las colonias y de esta manera poder amparase, y no poder tener problemas jurídicos a futuro, siempre y cuando se tengan los antecedentes y documentos bien requisitados, “yo lo que he dicho y se los comente a los directores, vamos a implementar esta nueva etapa para la regularización, porque recuerden, teniendo una escritura legal, nosotros vamos a pagar nuestro impuesto predial, y como dice el eslogan, amor con amor se paga”, dijo.