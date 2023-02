Al Qaeda amenaza de muerte al príncipe Harry

febrero 17, 2023

El grupo terrorista Al Qaeda amenazó de muerte al príncipe Harry de Inglaterra, añadiéndolo a su lista de objetivos mencionada en la revista yihadista One Unmah.

La amenaza surgió a raíz de la publicación del más reciente libro autobiográfico del príncipe Harry, donde habla de su experiencia en la milicia británica, comentó que durante su paso por Afganistán asesinó a al menos a 25 yihadistas.

“No fue una estadística que me enorgulleciera, pero tampoco me avergüenzo. Cuando me encontré inmerso en el calor y la confusión del combate, no pensé en esas 25 personas. Eran piezas de ajedrez retiradas del tablero; la gente mala eliminada antes de que pudieran matar a la gente buena”, comentó príncipe Harry en un fragmento de su nuevo libro.

Por su parte, Al Qaeda hizo pública su molestia con los medios occidentales, debido a que consideran que la cobertura que han brindado al libro es una falta de respeto.

“Como si la sangre afgana no tuviera el más mínimo respeto en esta mentalidad arrogante”, dijeron.