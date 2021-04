Alarma a pescadores sequía en laguna El Farallón

abril 14, 2021

Juan David Castilla Arcos/Xalapa.- La laguna de la localidad El Farallón, municipio de Actopan, presenta un nivel de sequía histórico, comentan pobladores y pescadores de esta zona aledaña a la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde.

Las personas solicitan a las autoridades competentes que se lleve a cabo un estudio para conocer cuáles son los factores que han agravado el problema, toda vez que nunca antes había sido tan alarmante.

De acuerdo con el ambientalista Guillermo Rodríguez Curiel, en algunas zonas de la laguna ya no hay agua, ni peces; sólo se observa el lodo.

El integrante de La Asamblea de Iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida) atribuye esta situación a los trabajos de minería a cielo abierto que se llevan a cabo a pocos kilómetros de distancia, donde empresas canadienses realizan exploraciones para extraer plata y oro, como parte del proyecto Caballo Blanco en el cerro La Paila, localidad de Palma Sola, Alto Lucero.

Mientras que en el municipio de Actopan también existen estos trabajos en el cerro “La Bandera”, donde buscan extraer cobre.

«En la Laguna del Farallón está seca. Ahí dice, cuidado con los cocodrilos, no hay cocodrilos, dice, cuidado con el agua, ya no hay agua, ya no más queda el lodo, ya no hay peces. Todas las lagunas que están en ese sistema , cerquita de Laguna Verde, todas están secas».

El activista detalló que los manantiales se secaron por los trabajos que llevan a cabo las mineras en los municipios mencionados.

Rodríguez Curiel añadió que las mineras realizan perforaciones que van de 40 a 800 metros de profundidad, afectando el cauce del agua.