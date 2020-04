Alberto Cházaro juega con salud y necesidad de isleños

abril 14, 2020

Jorge Domíngue/Isla. Es cierto que la población atraviesa una situación difícil y las necesidades crecen, pero también es cierto que no se puede jugar con la necesidad y salud de la gente, Alberto Cházaro Medina, más allá de ayudar, está poniendo en riesgo la salud de los habitantes de Isla, quien en su afán de lucirse y vanagloriarse, invitó para hacer entrega de despensas en el campo de béisbol, lo más lamentable es que las personas están prácticamente amontonadas en citado lugar si las medidas que emite la secretaria de salud.

Es preciso mencionar que Cházaro Medina no habita en ciudad Isla y viene de Córdoba uno de los municipios del estado de Veracruz que cuenta con 22 casos confirmados de coronavirus según la secretaria de salud con corte a las 19:00 horas con fecha del 13 de abril, lo que indica que hay una gran irresponsabilidad de su parte pues debió tomar las medidas pertinentes para evitar poner en riesgo la salud de los isleños.

No es posible que los gobiernos y personal de salud hacen todo lo posible por cuidar de la población pidiendo que no salgan sus hogares en caso de no ser necesario y sobre todo que se han aplicado acciones de sanitizacion, pero ahora por un tipo en quien no cabe la más mínima pizca de responsabilidad busca mostrarse como el gran benefactor dando una despensa pero poniendo en riesgo la salud de la gente que por necesidad acude al llamado.

Muchos altruistas no han necesitado sacar raja política de una necesidad como ésta, pues las acciones de beneficio las han llevado hasta los hogares de las personas que lo requieren, acto que debió tomar este personaje.

Por último es importante decir que Isla es uno de los municipios que se han mantenido estable, sin casos sospechosos y muchos menos confirmados, si a partir de hoy se presentan situaciones adversas los Isleños deben estar conscientes donde se originó todo.