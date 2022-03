Alberto Gómez Pérez, defensor de la poesía tsotsil y promotor de lenguas originarias

marzo 23, 2022

Ciudad de México. La Secretaría de Cultura federal y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través de la Coordinación Nacional de Literatura (CNL), lamentan el deceso del escritor tsotsil Alberto Gómez Pérez (1966-2022), autor de K’evo yu’un kajvaltik xchi’uk yalab snich’nab. Palabra para los dioses y el mundo (1996) y K’ unk’n lajel. Muerte tierna, (2013).

El poeta originario de Huitiupán, Chiapas, falleció ayer; fue ganador del Premio Nacional de la Juventud Indígena en 1994 en la categoría Preservación y Desarrollo Cultural; y del Premio Estatal de Poesía Indígena Pat O’tan 1999, que le otorgó el estado de Chiapas por la mejor obra en poesía indígena por su libro Yok’el k’ak’aletik. Llanto del tiempo (2000), realizó a lo largo de su vida una ardua labor en la escritura y promoción de las lenguas originarias en México.

Como autor, Alberto Gómez Pérez publicó de manera bilingüe: en tsotsil, su lengua materna, y en español. Destacan entre sus poemarios Sk’evo kajvaltik xchi’uk yalab snich’nab. Canto para los dioses y el mundo (1995) y Ak’o mu xtup sat le jtotike. Que no se apague el sol (1997).

Su obra escrita lo llevó a participar en diversos recitales, incluido el Festival de Poesía Lenguas de América, organizado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en las ediciones 2006 y 2008. Asimismo, de 1994 a 1995 formó parte, como becario, del programa de Escritores en Lenguas Indígenas del Fonca.

Como impulsor de las lenguas originarias, Gómez Pérez presidió la Unidad de Escritores Mayas Zoques, AC, asociación encargada de preservar, difundir y promover el patrimonio cultural de dichos pueblos originarios, para fortalecer su identidad cultural, lingüística e histórica a través de la escritura.

La poesía del autor tsotsil trascendió fronteras. Parte de su trabajo fue reunido en diversas publicaciones, como las antologías Flor y Canto, cinco poetas indígenas del Sur (1993) y Words of the True Peoples: Anthology of contemporary Mexican Indigenous-Language writers. Volume II: Poetry (2005).

La Secretaría de Cultura y el Inbal se solidarizan con los familiares, amigos y lectores del reconocido poeta Alberto Gómez Pérez, por lamentable pérdida.