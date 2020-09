Alcalde asegura que en Xalapa ha habido dos casos de dengue

septiembre 28, 2020

Regina Montes/Xalapa.- El alcalde de Xalapa Hipólito Rodríguez Herrero llamó a la población para no bajar la guardia en el tema del dengue pues a la fecha se tiene registro de dos casos y se debe prevenir que el problema avance.

“Supe de dos casos, pero la verdad hasta ahora es la noticia que tengo de dos casos que se registraron y por eso ahorita tenemos que estar muy alerta de que no haya más”, dijo.

Por ello exhortó a la población a que no tengan recipientes abiertos donde pueda proliferar el mosco trasmisor de dengue.

“El mosquito crece en recipientes donde hay agua limpia, hay que decirlo, las aguas turbias, ahí no va a crecer, las corrientes de agua tampoco, donde se estanca el agua ahí es donde puede crecer”, abundó.

Recordó que el año pasado hubo un caso que preocupó mucho de una escuela que tenía los tinacos abiertos lo que propició un criadero, “precioso, porque el agua es limpia, estaba abierto y los mosquitos bajaban y picaban a los niños”.

Ante esto insistió en la necesidad de evitar que todos los depósitos de agua estén como área propicia para el mosco.

“A las escuelas se les hizo el exhorto de que cuidemos que no haya esa problemática pero no son solo las escuelas, son muchísimos los hogares pues todo mundo tiene tinacos, es un descuido porque son lugares que tenemos en las azoteas y tenemos que cuidar que ahí no se dé esa situación”.